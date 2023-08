Le Beta di Windows sono molto comode per provare alcune delle novità che arriveranno in anticipo, ma non sempre contengono tutte le funzioni a cui Microsoft sta lavorando. Spesso, alcune delle novità sono rese disponibili solamente a un numero limitato di tester, in certi casi perché si stanno provando diverse implementazioni della stessa funzione, in altri casi semplicemente perché Microsoft preferisce procedere con un rilascio graduale.

Gli utenti non hanno controllo su quali funzionalità in beta sono disponibili all’interno della loro installazione, al contrario l’azienda può agire liberamente, attraverso uno strumento chiamato StagingTool che permette agli sviluppatori di Microsoft di abilitare e disabilitare a piacimento le varie funzioni. Come riportato da The Verge, lo strumento è trapelato online quando durante un “bug bash”, ossia una sorta di evento che si tiene questa settimana in cui Microsoft cerca e risolve i problemi contenuti all’interno delle nuove funzionalità di Windows che verranno rilasciate questo autunno, ad alcuni utenti è stato chiesto di usare StagingTool per attivare funzioni specifiche. Inutile dire che il software, già sparito dai server Microsoft, si è diffuso in tutta la rete ed è ora facilmente reperibile da chiunque (dato che non è più scaricabile dal sito Microsoft, state molto attenti al sito da cui effettuate il download).

StagingTool è uno strumento potente, che però ha tanto in comune con l’app ViVeTool, usata da tempo per abilitare funzioni all’interno delle beta di Windows. ViVeTool permette di abilitare sia funzioni già annunciate che novità assolute, che Microsoft non ha ancora presentato. I due strumenti operano in modo simile: si tratta di software a riga di comando che abilitano/disabilitano le funzioni grazie al featureID. ViVeTool include anche una funzione di ricerca che può essere usata per scoprire nuove funzionalità, molto comoda nel caso in cui non si riesca a recuperare il featureID.