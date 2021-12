Con Raspberry Pi RP2040 realizzare un Pip-Boy diventa realtà

L’ultima creazione di John Edgar Park con Raspberry Pi prende spunto dalle desolate terre dell’universo di Fallout. Utilizzando principalmente componenti Feather di Adafruit, Park ha creato un Pip-Boy indossabile basato su RP2040. Questo Pip-Boy, delle dimensioni di un orologio, assomiglia a un gadget utilizzato nel gioco per visualizzare i punti della trama, i parametri vitali e l’inventario.

Photo Credit: John Edger Park

In termini di funzionalità, il dispositivo attualmente non offre molto oltre alla rotazione delle immagini sul display. Detto questo, i migliori progetti Raspberry Pi sono open source e questo è uno di questi. Sono in corso piani per condividere una guida allo sviluppo e l’aggiunta di nuove funzionalità con moduli addizionali sarebbe più che fattibile grazie alla porta Stemma QT.

Il Pip-Boy è alloggiato all’interno di un guscio personalizzato stampato in 3D che utilizza inserti filettati e viti per tenere tutto insieme con una finitura solida e professionale. Il display, dall’aspetto retrò, è un modulo rettangolare arrotondato TFT IPS di Adafruit. È controllato utilizzando un Adafruit Feather RP2040 insieme a un modulo Joy FeatherWing che include un D-Pad, un joystick, un pulsante Select e un Reset per l’input dell’utente.

Photo Credit: John Edger Park

Un FeatherWing Tripler Mini Kit, che replica il pinout Feather per due dispositivi aggiuntivi, offre il supporto alla scheda prototipo per i moduli Feather e viene utilizzato qui per collegare un interruttore a scorrimento per l’accensione. Tutto è alimentato da una batteria LiPo da 3,7V per la portabilità. Dal punto di vista del software, le immagini vengono gestite utilizzando uno script CircuitPython personalizzato, che accetta l’input dell’utente e modifica l’output del display.

Per dare un’occhiata più da vicino a questo progetto, vi suggeriamo di leggere il post originale su Twitter di John Edgar Park.