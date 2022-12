All’inizio di questo mese, vi abbiamo riferito che AMD, in occasione del CES 2023, presenterà ufficialmente nuovi processori facenti parte della serie Ryzen 7000, basata sull’architettura Zen 4, a partire dalle CPU Ryzen 7000 X3D, che faranno affidamento su un maggior quantitativo di cache L3 a bordo grazie alla tecnologia 3D V-Cache, per finire ai modelli “non-X“, che avranno TDP e frequenze inferiori rispetto alle varianti attualmente sul mercato, così da essere proposti a prezzi più mainstream.

Sino ad ora, sappiamo che arriveranno il Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 e Ryzen 5 7600. Il Ryzen 9 7900 dovrebbe essere dotato di 12 core, 24 thread e 76MB di cache (64MB L3 e 12MB L2), con una frequenza massima di 5,4GHz. Il processore dovrebbe essere venduto al prezzo di 429 dollari, ben 120 in meno rispetto al Ryzen 9 7900X. Il Ryzen 7 7700 sarà caratterizzato da 8 core, 16 thread, 40MB di cache (32MB L3 e 8MB L2) e un boost clock di 5,3GHz. In questo caso, il prezzo di vendita sarà di 329 dollari, 70 in meno rispetto al Ryzen 7 7700X. Infine, abbiamo il Ryzen 5 7600 con 6 core, 12 thread, 38MB di cache (32MB L3 e 6MB L2) e una frequenza massima di 5,1GHz. Il prezzo sarà di 229 dollari, 70 meno del Ryzen 5 7600X. Stando a una slide presumibilmente ufficiale pubblicata dai colleghi di VideoCardz, le specifiche saranno proprio queste, mentre la data d’uscita è fissata per il prossimo 10 gennaio.

Photo Credit: VideoCardz

Queste CPU avranno un TDP di 65W e proprio il più basso consumo energetico costituisce un punto di forza dei prodotti. Dando un’occhiata alla slide seguente, infatti, possiamo notare come il Ryzen 9 7900 accoppiato a memorie DDR5-6000 sarà mediamente il 19% più veloce in ambito gaming rispetto al Ryzen 9 5900X, con TDP di 105W, associato a memorie DDR4-3600. Entrambi i processori sono stati testati con 12 videogiochi a risoluzione 1080p.

Photo Credit: VideoCardz

Ovviamente, per il momento non ci resta altro che attendere ancora poche settimane per saperne di più.