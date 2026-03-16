La configurazione che vi proponiamo oggi è il primo passo nella costruzione di un simulatore di guida di fascia altissima, che vi mostreremo in un prossimo articolo. La build ruota attorno a due protagonisti assoluti: il processore AMD Ryzen 9 9900X3D, con i suoi 12 core, 24 thread e 128MB di cache L3 grazie alla tecnologia 3D V-Cache, e la scheda video MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD, con 10.752 CUDA core e 16GB di memoria GDDR7.

Il sistema è pensato per supportare risoluzioni elevatissime mantenendo un framerate ben al di sopra dei 60 fps nei giochi di guida più comuni, come F1 e Assetto Corsa. Il prezzo è alto (lo sarebbe anche con le memorie a prezzi "normali"), ma senza hardware di questo calibro non riusciremmo a raggiungere il nostro obiettivo finale.

I componenti della configurazione

Come anticipato il processore è un AMD Ryzen 9 9900X3D, uno dei punti di riferimento per chi cerca il massimo nel gaming su piattaforma AM5. I 12 core / 24 thread operano a 4,4 GHz base e 5,5 GHz boost, con un TDP di 120W, ma il vero vantaggio rispetto a un Ryzen 9 9900X tradizionale è la cache L3 da 128MB ottenuta tramite 3D V-Cache: nei giochi che la sfruttano attivamente assicura un incremento prestazionale importante, rendendola essenziale per giocare ai massimi livelli.

La scheda madre è una MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI, ideale per accompagnare il 9900X3D: chipset X870E, stadio di alimentazione 14+2+1 fasi da 80A con sistema Duet Rail, PCB a 8 layer server-grade con rame per un'ottima dissipazione del calore. Sul fronte della connettività, abbiamo USB 40Gbps, Wi-Fi 7, LAN 5G, due slot M.2 PCIe 5.0 e altri due M.2 PCIe 4.0, più un connettore di alimentazione supplementare PCIe per le GPU più esigenti.

La MSI GeForce RTX 5080 16G VANGUARD è una delle custom migliori disponibili: la frequenza arriva fino a 2.730 MHz in modalità Gaming, ma può essere spinta a 2.745 MHz tramite MSI Center in modalità Extreme Performance. Il TGP si attesta a 360W, con un singolo connettore 16-pin ATX 3.1 per l'alimentazione.

Le dimensioni di 357×151×66 mm la rendono una scheda a triplo slot importante, per cui serve un case adeguato: il Corsair AIR 5400 che abbiamo scelto è dimensionato per accoglierla senza problemi, con doppi condotti di ventilazione dedicati specificamente alle GPU di grandi dimensioni.

La scelta delle RAM Biwin Black Opal DW100 48GB (2×24GB) DDR5-6000 CL28 merita una nota: Biwin è un brand cinese di storage e memorie meno conosciuto in Europa rispetto a G.SKILL, Kingston o Corsair, ma utilizza chip SK Hynix e propone un kit con PCB a 10 layer, PMIC sbloccato e supporto sia AMD EXPO che Intel XMP 3.0. La capacità di 48GB in configurazione dual channel, unita a una velocità di 6000 MT/s e una latenza CL28, assicura prestazioni di alto livello nei giochi e longevità, senza dover per forza optare per kit da 64GB.

Il Biwin Black Opal X570 PRO Gen5 2TB è uno degli SSD PCIe 5.0 più interessanti sul mercato: velocità di lettura sequenziale fino a 14.000 MB/s, scrittura fino a 13.000 MB/s, IOPS random in lettura fino a 2 milioni, numeri che lo collocano tra i migliori del segmento Gen5. Il controller è realizzato a 6nm e supporta fino a otto canali NAND, con un sistema di dissipazione termica a pad di grafene multistrato per gestire i carichi termici elevati tipici di questi drive.

La memoria è TLC NAND di qualità premium, con cache DRAM fino a 8GB. I 2TB sono sufficienti per una libreria di giochi moderna, senza dover ricorrere a un SSD secondario.

Il Corsair AIR 5400 LX-R RGB è il case più recente della linea AIR di Corsair: design a tripla camera, con la camera del dissipatore separata dal resto del sistema per isolare il calore e indirizzare il flusso d'aria in modo mirato. I doppi pannelli in vetro curvato si aprono su cerniere nascoste, offrendo un accesso comodo all'interno. Le tre ventole LX-R RGB da 120mm preinstallate nella zona inferiore sono di tipo "reverse", così da migliorare l'estetica. Lo spazio per la GPU è generoso, mentre quello per il radiatore AIO supporta configurazioni fino a 420mm nella parte superiore. Il pannello frontale include una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C.

Come dissipatore abbiamo scelto il Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD, AIO da 360mm di punta della gamma Corsair. Integra un display LCD IPS da 2,1" a 480×480 pixel nel blocco pompa, controllabile via iCUE con animazioni, dati di sistema o GIF personalizzate tramite integrazione GIPHY. La pompa ospita 20 LED RGB indirizzabili singolarmente, le tre ventole RX120 RGB hanno ciascuna 8 LED regolabili, per la massima personalizzazione. Il tutto si integra nel sistema iCUE LINK con cablaggio semplificato a collegamento in daisy-chain, un vantaggio concreto per la gestione dei cavi in una build di questo livello.

Le ventole aggiuntive Corsair iCUE LINK LX120 RGB completano la dotazione. Lo Starter Kit include 3 ventole da 120mm PWM con doppio circuito di illuminazione e 18 LED RGB ciascuna, più l'iCUE LINK System Hub necessario per il collegamento in cascata con le ventole dell'AIO. La velocità massima è di 2.400 RPM. Abbinate alle tre LX-R RGB preinstallate nel case e alle tre ventole dell'AIO, il sistema conta in totale 9 ventole da 120mm per un'ottima gestione termica dell'intera piattaforma.

Il Corsair RMx RM1000x 1000W è il PSU giusto per questa build: 1000W certificati 80 Plus Gold, completamente modulare, con condensatori giapponesi. Ovviamente è incluso un un cavo PCIe 12V-2×6, essenziale per alimentare la RTX 5080, oltre a quattro cavi PCIe a 8 pin aggiuntivi.

Le prestazioni della configurazione

Per valutare le performance abbiamo messo alla prova la build non solo con F1 25, ma anche con altri giochi tripla A classici, per vedere come si comporta a tutto tondo in ambito gaming. Qui sotto trovate i grafici con i risultati dei test, eseguiti sia in rasterizzazione classica che con ray tracing e DLSS attivi.

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Come vedete si tratta di un PC da gaming che rispetta le aspettative, con ottime prestazioni in tutti i titoli anche a risoluzione 4K. Quando termineremo il simulatore, eseguiremo dei nuovi test anche a quella risoluzione (che, vi anticipiamo, sarà ben oltre quella "ultrawide").

Chi dovrebbe acquistarla?

Questa configurazione è costruita attorno a una filosofia precisa: massime prestazioni nel gaming, com un focus particolare per i simulatori di guida, alcuni dei quali scalano bene sulle CPU con più core. Il Ryzen 9 9900X3D è la CPU giusta per questo scenario, senza scomodare il 9950X3D, mentre la RTX 5080 garantisce frame rate elevati anche all'elevatissima risoluzione tipica di un simulatore di fascia alta, equipaggiato con più monitor.

Ovviamente, al di là del nostro scopo questa build si comporta egregiamente anche con i giochi tripla A più recenti e nei flussi di lavoro creativi professionali, come editing e montaggio video, dirette streaming e così via. E, viste le capacità della RTX 5080 e i suoi 16GB di memoria, è valida anche per l'intelligenza artificiale.

Se non avete problemi di budget e state pensando di assemblare un nuovo PC da gaming di fascia alta, allora questa build vi darà sicuramente molte soddisfazioni. Purtroppo, come tutti gli altri brand anche Biwin sta soffrendo moltissimo la crisi delle memorie: per questo, come già consigliato anche in passato, se non avete urgenza, aspettate. Se, al contrario, dovete assemblare il vostro nuovo PC subito, allora optate per l'offerta migliore che trovate su RAM, SSD e scheda video, non importa il brand; quello che conta è che scegliate una RTX 5080, almeno 32GB di RAM e un SSD PCIe 5.0 per non avere problemi.