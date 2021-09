Configurazione PC per creator | Con Gigabyte X570S Aero G e RTX 3070 Ti Vision

Riuscire a soddisfare le esigenze dei creator è sempre una sfida per i produttori di componenti hardware. L’utilizzo di software pesanti per l’editing video o foto (ma non solo) necessita di un hardware all’altezza, che supporti carichi di lavoro elevati sia per la GPU che per la CPU, e allo stesso tempo sia efficiente dal punto di vista energetico ed esteticamente appagante. Infatti solitamente, in questi casi, si ricerca un design più elegante, minimale, e meno aggressivo di quello dei prodotti da gaming, che solitamente è vistoso e più esagerato. Proprio per questo abbiamo pensato di suggerire una configurazione adatta ai creator, che sia performante ma allo stesso tempo elegante.

La configurazione

Per questa configurazione, come anticipato, abbiamo deciso di puntare sulle prestazioni, senza però lasciare indietro il design dei componenti. Abbandoniamo l’aggressività dell’hardware pensato per il gaming per qualcosa di più elegante, con i colori bianco e nero che dominano la scena. Sappiamo bene in quale situazione versa attualmente il mercato hardware PC: la disponibilità di componenti è scarsa e i prezzi non accennano a diminuire. La nota positiva, se vogliamo, è che la build che vi proponiamo rimarrà valida e performante anche nel corso dei prossimi mesi, almeno fino all’annuncio di nuovi processori o schede video da parte dei produttori. Se quindi avete intenzione di aspettare un ritorno alla normalità potete farlo, senza il timore di acquistare qualcosa di già vecchio o non più adatto ai vostri carichi di lavoro.

Detto questo, qui sotto trovate una tabella con la configurazione consigliata da noi: potete ovviamente sostituire alcuni componenti come case, alimentatore e memorie con ciò che preferite, ma cercate di non optare per scheda video o processore di fascia più bassa e di non diminuire il quantitativo di RAM, molto importante per il carico di lavoro tipico dei creator.

Per questa configurazione abbiamo optato per una scheda madre Gigabyte X570S Aero G, progettata ad hoc per i creator, che offre funzionalità ottimizzate per i carichi di lavoro svolti solitamente nel settore della creazione di contenuti. La motherboard ha un’estetica molto particolare e diversa dal solito, che ricorda quella della B550 Vision D e che è decisamente più elegante rispetto a quella dei prodotti gaming appartenenti alla gamma Gigabyte Aorus. La X570S Aero G mette a disposizione tutto il necessario per supportare al meglio i processori Ryzen di ultima generazione assicurando prestazioni affidabili, una connettività impressionante grazie alla LAN 2.5G e al Wi-Fi 6, è provvista di quattro slot M.2 per poter utilizzare più SSD dove contenere i file video da editare in modo rapido. Non mancano poi delle soluzioni termiche progettate per mantenere basse le temperature dei VRM anche durante i momenti più impegnativi, in cui il processore è spinto al limite e ha bisogno di tutta l’energia a disposizione.

La Gigabyte X570S Aero G integra il chipset AMD X570S di ultima generazione, che differisce dal noto X570 per un consumo minore di energia e la possibilità di essere raffreddato passivamente. Proprio il dissipatore del chipset è uno degli elementi che salta subito all’occhio sulla scheda madre: ha una finitura cangiante, che cambia colore in base a come vi batte la luce. Oltre ai già citati quattro slot M.2, tutti adeguatamente dissipati, troviamo tre slot PCIe x16 (due dei quali rinforzati), sei porte SATA III e due header per le porte USB tipo C del case, uno classico e uno dedicato a delle porte Thunderbolt.

Il pannello I/O posteriore mette a disposizione un gran numero di porte USB: sono presenti due USB 2.0, due USB 3.2 Gen1 tipo A (colorate in blu), quattro USB 3.2 Gen2 (colorate in rosso) e due USB 3.2 tipo C (una Gen1 e una Gen2x2). Oltre alle porte USB troviamo la già citata LAN 2,5G, i connettori per le antenne del Wi-Fi 802.11ax, un’uscita HDMI e un ingresso DisplayPort, che se utilizzato permette di trasmette il segnalo video attraverso la porta Thunderbolt.

Relativamente alla connettività interna, la Gigabyte X570S Aero G ha a disposizione i classici header 4 pin per il collegamento di due ventole del dissipatore (CPU_FAN e CPU_OPT), quattro header totali per la gestione degli RGB (due 3 pin e due 4 pin), un totale di sei connettori 4 pin per le ventole del case, due header per le porte USB 3.0 presenti sullo chassis (uno a lato delle porte SATA e uno in basso) e, nella parte inferiore, la classica fila di connettori dedicati a USB 2.0, TPM, pulsanti d’accessione e reset e HD_audio per abilitare i jack presenti sul pannello frontale del case.

Per quanto riguarda le RAM abbiamo scelto di inserire 32GB di memoria DDR4-3200 marchiata Corsair, di colore bianco per richiamare il resto della configurazione, con dei tocchi RGB che non possono mai mancare. Il processore è un AMD Ryzen 7 5800X, con socket AM4 compatibile con la motherboard scelta. È dotato di otto core, sedici thread e ha un boost clock fino a 4,7 GHz. Se volete una configurazione ancora più performante potete spingere con un AMD Ryzen 9 5900X dotato di dodici core e 24 thread. La CPU è accompagnata dal dissipatore Gigabyte Aorus Waterforce X 360, un AIO RGB dotato di display LCD, tre ventole ARGB da 120mm e una rumorosità massima di 37.6 dBA. Ovviamente è personalizzabile tramite il software RGB Fusion 2.0.

Al centro della configurazione troviamo la GPU GeForce RTX 3070 Ti Vision OC 8GB di Gigabyte, un mostro di potenza perfetta per i creator, oltre che essere davvero elegante. È ottimizzata per il video editing, animazione 3D, graphic design, editing di foto e molto altro. Il sistema di dissipazione Windforce 3X assicura che la GPU non si surriscaldi mai, consentendo di lavorare serenamente senza preoccupazioni: nel nostro tipico stress test la scheda ha raggiunto una temperatura massima di 63,3°C, decisamente meno dei 77,7°C fatti registrare dalla RTX 3070 Ti Founders Edition. La connettività video mette a disposizione due HDMI 2.1 e due DisplayPort 1.4a.

A livello di prestazioni, la RTX 3070 Ti Vision conferma quanto di buono rilevato con la Founders Edition in sede di recensione, migliorando le prestazioni generali e confermandosi un’ottima scelta non solo per i software che traggono vantaggio da CUDA core e Tensor core, ma anche per tutti coloro che amano videogiocare e vogliono sfruttare al massimo il proprio monitor QHD o FHD ad alto refresh rate. Nel dettaglio, la Gigabyte RTX 3070 Ti Vision raggiunge una frequenza di picco di 1995MHz in gioco e garantisce prestazioni mediamente il 10% superiori a quelle della RTX 3070 a risoluzione Quad HD, raggiungendo framerate in linea con quelli della Radeon RX 6800 in rasterizzazione classica e ampiamente superiori in ray tracing.

A completare la configurazione troviamo un SSD M.2 da 1TB dove installare il sistema operativo e i programmi più utilizzati. Nulla vi vieta, inoltre, di sfruttare i 4 slot M.2 della scheda madre per aggiungere ulteriori SSD dove contenere i file più pesanti a cui volete accedere velocemente. L’alimentatore da Seasonic Prime GX -750 da 750W, infine, è certificato 80 PLUS Gold, per un’alta efficienza: offre prestazioni e affidabilità di alto livello, inoltre è completamente modulare permettendovi di collegare solamente i cavi di cui avete realmente bisogno. Tutti i componenti sono inseriti nell’elegante e minimale case H710 di NZXT, che dona un tocco di stile alla nostra build.