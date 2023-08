Il leaker momomo_us ha condiviso su Twitter quella che sembra essere la documentazione ufficiale del nuovo connettore GC-HPWR, già visto al Computex di Taipei lo scorso maggio. Si tratta di quel connettore che permette di alimentare la scheda video direttamente dalla motherboard, senza il bisogno di inserire cavi nella scheda video.

Secondo i documenti trapelati, il connettore sarebbe in grado di fornire oltre 600 watt, facendo meglio dell’attuale 12VHPWR, che non gode certo di una buona reputazione visti tutti i problemi che ha dovuto affrontare dal suo rilascio.

Foto generiche.

Il nuovo GC-HPWR avrebbe dimensioni simili a quelle di un PCIe x1 e funzionerebbe in maniera simile: in totale ci sono quattro gruppi di pin, con 16 pin dedicati alla trasmissione dell’energia e 12 adibiti al signaling e alla comunicazione tra scheda madre e scheda video. Il connettore non sarebbe altro che una versione modificata dello standard HPCE, High Power Card Edge, molto usato nell’industria server. Sui prototipi di schede madri visti è posizionato poco più a destra dello slot PCIe x16, dove solitamente troviamo il dissipatore del chipset.

Durante il Computex abbiamo visto i prototipi di diverse schede madri che lo implementavano, oltre a una scheda video ASUS. Oltre alla capacità di erogare moltissima potenza, un requisito che sembra essenziale per le GPU di prossima generazione considerando quanta energia assorbono le soluzioni attuali, questa soluzione si integra bene anche con le soluzioni “stealth” presentate dai principali brand ormai qualche tempo fa, dove le schede madri hanno tutti i connettori sul retro in modo da nascondere i cavi.

Attualmente non sappiamo se il connettore GC-HPWR diventerà uno standard adottato da tutto il settore e, nel caso, quando succederà. Di certo, se una soluzione come questa venisse implementata al posto del 12VHPWR non saremmo per niente dispiaciuti.