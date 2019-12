Conquer 2, il case unico e stravagante di Cougar

Cougar ha presentato il nuovo Conquer 2, case dalle specifiche e dal design molto originali. Di particolare non c’è solo l’aspetto di questo Conquer 2, ma anche la sua forma. Costruito senza pannelli laterali, ospita al loro posto un sub-chassis, che può essere fatto scorrere fuori dal retro e serve ospitare tutti i componenti del PC.

Il design del telaio è diverso da qualsiasi altro attualmente presente sul mercato dei case per PC. Questo case infatti presenta un telaio completamente metallico con accenti arancioni e luci ARGB sotto forma di linee solide, che salgono sulla parte anteriore del case.

Il Conquer 2 offre due pannelli di vetro separati, permettendo di vedere l’hardware interno. Questi pannelli sono separati da un solido braccio metallico del telaio di colore arancione. Il vetro inferiore mostra la scheda grafica montata verticalmente, mentre il pannello superiore in vetro offre la visibilità alla CPU e al radiatore della CPU.

Punto chiave di questo case è la sua progettazione, concepito per essere facilmente modellabile, in quanto ogni parte può essere smontata e sostituita dall’utente per adattarsi ad esigenze specifiche.

Il sub-chassis del Conquer 2 può ospitare fino ad una scheda madre ATX di dimensioni standard, ma anche soluzioni CEB, e schede grafiche multiple che possono essere lunghe fino a 400 mm. Ci sono otto slot di espansione PCIe sul retro e anche uno per il montaggio verticale.

Le dimensioni sono di 368 x 631 x 744 mm. Nella parte frontale è disponibile un pannello I/O con una USB 3.1 Type C, due USB, un ingresso e un’uscita da 3,5 mm per microfono e cuffie. Sono presenti 8 slot per le unità di archiviazione, di cui quattro da 2,5″.

Nella parte anteriore anteriore sono supportate 3 ventole da 120 mm o radiatori da 240 mm, così come nella parte superiore del case sono installabili 3 ventole da 120 mm e radiatori fino a 360 mm. Prezzo e disponibilità non sono ancora stati comunicati.