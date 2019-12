Cooler Master Devastator III PLUS, combo mouse e tastiera gaming a basso costo

Cooler Master ha annunciato l’arrivo in Italia del set di periferiche gaming Devastator III PLUS. La quarta generazione della combo, che nelle prime tre versioni ha venduto in Italia quasi un milione di unità in 5 anni, include un mouse e una tastiera dal tipico design per gamer, con una retroilluminazione a LED.

La tastiera, retroilluminata a LED RGB a 7 colori (Blu, Rosso,Verde, Giallo, Viola, Azzurro, Bianco), è dotata di layout in italiano e 6 tasti dedicati ai media. Gli switch sono “mem-canici” lineari con una corsa totale di 3,6 mm e un punto di attuazione di 1,2 mm, con l’obiettivo di fornire un feedback tattile simile a quello delle tastiere meccaniche.

Il layout in italiano, che prevede la presenza delle lettere accentate e una disposizione dei simboli personalizzata per il nostro paese, torna utile per il normale lavoro o lo studio quotidiano.

Il mouse è invece dotato di sensore ottico Avago 3050 con risoluzione regolabile al volo fino a 2400 DPI (800, 1200, 1600, 2400 DPI), 5 pulsanti con microinterruttori meccanici integrati (sinistro, destro, rotella di scorrimento + tasto centrale e due pulsanti laterali per il pollice) e 7 luci a LED RGB (Blu, Rosso,Verde, Giallo, Viola, Azzurro, Bianco).

“Pur presentando nuove caratteristiche ed alcuni miglioramenti rispetto alle versioni precendenti, Devastator III PLUS mantiene comunque un prezzo accessibile a tutti coloro che si affacciano per la prima volta ai PC Gaming”, ha dichiarato Valentina Zoffoli, Account Manager di Cooler Master Italia.

La tastiera si presenta con dimensioni pari a 449,7 x 148,4 x 35,6 mm e un peso di 938 grammi. La forma del mouse è ergonomica ultra flat per destrorsi e pesa 130 grammi. Devastator III PLUS (SGB-3001-KKMF1-IT) è già disponibile su Amazon a 35 euro.