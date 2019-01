Cooler Master, ecco le periferiche wireless in arrivo nei prossimi mesi

Anchee Cooler Master si allinea alla tendenza sempre più diffusa di proporre periferiche senza fili. Al CES di Las Vegas l’azienda asiatica ha presentato una gamma completa di prodotti gaming wireless, dalle cuffie MH670 al mouse MM831, dalle tastiere SK621, SK631 e SK651 e allo stand per cuffie GS750 con ricarica wireles Qi integrata.

Le cuffie MH670, secondo Cooler Master, sono leggere e con padiglioni auricolari morbidi. Ovviamente sono dotate anche di jack da 3,5 mm per il collegamento a PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e la maggior parte dei dispositivi mobili. Le cuffie offrono audio surround virtuale 7.1 e i driver al neodimio sono da 40 mm. Il microfono è posto su un braccio omnidirezionale rimovibile.

Le tre tastiere hanno un profilo ridotto e quindi adottano switch Cherry MX low profile, assicurando precisione e durabilità simile agli switch Red. Le tastiere si possono collegare sia tramite un cavo rimovibile USB Type C che Bluetooth 4.0 con la possibilità di supportare fino a tre dispositivi alla volta.

La retroilluminazione, ormai immancabile, riguarda ogni singolo tasto e la tastiera supporta macro personalizzabili tramite software. La differenza tra le tastiere sta nella dimensione: la SK621 è compatta e ha un layout a 65 tasti, la SK631 è priva di tastierino numerico (tenkeyless) mentre la SK651 ha un layout completo.

Il mouse MM831 è il primo wireless di Cooler Master, ha quattro zone di illuminazione RGB e ha un sensore Pixart 3360 ottico che offre una sensibilità fino a 24.000 DPI. Lo chassis è in PBT (Polibutilentereftalato) per ridurre l’usura, mentre gli switch Omron sono garantiti per 50 milioni di click. Nell’area in cui c’è il pollice, un D-Pad si rivela utile per gli MMO. Il mouse è inoltre dotato di uno schermo OLED che può essere programmato per mostrare informazioni tecniche o visualizzare grafiche.

Infine ecco lo stand GS750. È dotato di ricarica wireless Qi e ha due porte USB 3.0. Tredici LED, personalizzabili, ne illuminano la base. È anche dotato di una scheda audio con surround 5.1. I prezzi annunciati da Cooler Master riguardano il Nord America, quindi sono esentasse: le cuffie MH670 saranno disponibili da giugno a 100 dollari, le tastiere SK621, SK631 e SK651 rispettivamente a 120, 140 e 160 dollari (arriveranno a marzo, Q2 e Q3), il mouse MM831 invece non ha ancora disponibilità e prezzo, mentre lo stand GS750 arriverà a febbraio a 80 dollari.

L’azienda infine fa sapere che a maggio arriverà il ControlPad, prodotto finanziato su Kickstarter, a 100 e 90 euro a seconda dello switch installato, Cherry MX Red o Gateron Red.