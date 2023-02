Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Cooler Master ha annunciato il lancio di una nuova serie di alimentatori, chiamata V SFX Platinum. Questi alimentatori modulari, con capacità di 1.100 e 1.300 Watt, sono progettati per funzionare con la nuova generazione di hardware, come le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4000 e le AMD Radeon RX 7000.

La serie V SFX Platinum utilizza lo standard Intel ATX 3.0, che garantisce la giusta quantità di energia all’hardware e aumenta l’efficienza in idle. Inoltre, durante i picchi di potenza, gli alimentatori offrono la giusta stabilità al sistema. Grazie alla certificazione 80 Plus Platinum, viene assicurata un’efficienza tipica minima del 92% in normali condizioni di funzionamento. I dispositivi sono completamente modulari, compatibili con case ITX e ATX e dotati di condensatori giapponesi al 100%. Inoltre, offrono una garanzia di 10 anni.

Photo Credit: Cooler Master

I V SFX Platinum rappresentano un grande passo avanti nel settore degli alimentatori SFX, in quanto sono i primi del genere sul mercato a supportare 1.100 e 1.300 watt, nonché i primi ad adottare la tecnologia ATX3.0, grazie alla miniaturizzazione dei componenti e alle più innovative tecnologie termiche. Gli alimentatori utilizzano la tecnologia full-bridge LLC e DC-DC, che include fili di rame piatti sul choke del DC-DC, un connettore PCI Express 5.0 12-Pin, una pila di trasformatori piatti e una struttura di dissipazione in alluminio.

I V SFX Platinum sono alimentatori all’avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano prestazioni elevate e massima affidabilità per il proprio PC. Nonostante siano pensati per alte performance, gli alimentatori sono in grado di mantenere le temperature di esercizio ben al di sotto della media della categoria SFX.

La serie V SFX Platinum consta di due modelli, 1.100W e 1.300W, entrambi dotati di tecnologie avanzate e completamente modulari. Il prezzo di listino consigliato per la variante da 1.300W è di 379€ IVA inclusa, mentre per quella da 1100W è di 359€ IVA inclusa.