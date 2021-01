Cooler Master MasterAir MA624 Stealth, alte prestazioni e look unico

I dissipatori a liquido non fanno per voi? Preferite il design dei sempre affidabili dissipatori ad aria? Cooler Master viene in vostro soccorso con il nuovo MasterAir MA624 Stealth, sistema di raffreddamento ad aria dalle alte prestazione, bassa rumorosità e un design davvero invidiabile!

Cooler Master ha annunciato il nuovo dissipatore ad aria per CPU MasterAir MA624 Stealth, dotato di due torri di dissipazione in alluminio con sei heatpipe in rame l’una. Il dissipatore viene spedito con due ventole StickleFlow da 140mm, opzionali da collegare all’esterno, ed una StickleFlow da 120mm da infilare nello spazio apposito interno.

Le ventole non dispongono di alcune illuminazione RGB, tuttavia si integrano perfettamente con il design “Stealth” e la colorazione nera del prodotto. Le StickleFlow utilizzano i cuscinetti Cooler Master Rifle Bearing che permettono alle ventole di raggiungere le 1400rpm e 1800 rpm rispettivamente per i modelli da 140mm e 120mm.

Le Cooler Master Stickle Flow sono in grado di spostare una grande quantità d’aria mentre allo stesso tempo operano silenziosamente anche quando il sistema è sotto stress. Le Stickle Flow 140mm possono produrre fino a 67 CFM di flusso d’aria, fino a 2,25mmH2O di pressione statica con una rumorosità massima di 27dBA. Il modello da 120mm può creare 62 CFM di flusso d’aria emettendo lo stesso rumore del modello da 140mm.

Le heatpipe in rame del Cooler Master MasterAir MA624 Stealth sono nichelate per garantire un design completamente nero. Questi tubi entrano in contatto indiretto con il ripartitore di calore della CPU e la parte superiore delle torri di raffreddamento è dotata di una piastra in alluminio spazzolato che è possibile rimuovere.

Ovviamente Cooler Master ha pensato di includere nella confezione dei sistemi di aggancio compatibili sia con vari socket Intel che con il socket AM4 di AMD.

L’azienda sta attualmente vendendo il dissipatore ad Hong Kong al prezzo di 785 HKD (Hong Kong Dollars) ovvero meno di 85 euro al cambio attuale.