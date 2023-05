Cooler Master amplia la propria gamma di dissipatori a liquido con la nuova famiglia MasterLiquid L Core, soluzioni all in one che introducono alcune novità in termini di design.

A bordo dei nuovi dissipatori troviamo il design a doppia camera Gen S, che aumenta il flusso e la pressione dell’acqua per raffreddare meglio gli hotspot del prcoessore, una base in rame ridisegnata e una superficie del radiatore più ampia, che permette di dissipare il calore in maniera più efficace.

I dissipatori saranno disponibili in due versioni, con radiatore da 240mm o 360mm. Saranno rispettivamente equipaggiati con due o tre ventole da 120mm ARGB preinstallate, così da facilitare anche il montaggio nella propria build. La pompa ha un nuovo design, più semplice ed elegante rispetto al passato, mentre in confezione troviamo incluso un tubetto di pasta termica CryoFuze di alta qualità.

Jimmy Sha, amministratore delegato di Cooler Master, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di presentare la serie MasterLiquid L Core, l’ultima novità della nostra gamma di raffreddamento. Il nostro team ha creato un prodotto che non solo offre prestazioni eccellenti, ma è anche esteticamente gradevole. È perfetto per i giocatori e gli appassionati di PC che desiderano un’esperienza fluida e visivamente accattivante”.

I nuovi Cooler Master MasterLiquid L Core arriveranno sul mercato a partire da luglio. Il modello con radiatore da 240mm (Masterliquid 240L Core ARGB) debutterà a 64€, mentre quello da 360mm (Masterliquid 360L Core ARGB) costerà 78€.