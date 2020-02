Cooler Master MH650 | Recensione

Nel corso dell’anno, lo sapete, proviamo davvero tanti headset e spesso valutare la qualità di ognuno di loro non è così semplice come possa sembrare, soprattutto con cuffie che vanno sotto i 100 di euro di budget e quindi rientrano in quelle che bene o male tutti riescono a permettersi per giocare a una qualità più che dignitosa. Tra queste ci sono capitate le MH650 di Cooler Master, annunciate durante lo scorso Computex, le abbiamo utilizzate per un mesetto continuativo, intercambiando diversi giochi e diverse piattaforme.

Cooler Master, lo sapete, cerca sempre di proporre periferiche esteticamente accattivanti, molto luccicanti – RGB a valanga – e adatte per tutte le tasche, senza dimenticarsi che la qualità è comunque fondamentale per promuovere un prodotto. In particolare, queste MH650 ci sono piaciute, nonostante qualche piccolezza da rivedere.

Design ed ergonomia

Le Cooler Master MH650 sono delle cuffie classiche nell’aspetto, ma allo stesso tempo cercano di offrire qualcosa in più grazie all’illuminazione RGB presente nel contorno dei due padiglioni. Un’illuminazione leggera che può essere disattivata semplicemente premendo sul padiglione di destra e riattivata con un bottone posto al di sotto dello stesso che tra le altre cose offre un bottone per l’attivazione per il 7.1 virtuale e un led di alimentazione, mentre il padiglione di sinistra è costituito dal pulsante per il muto, una ghiera per il volume e un ingresso jack da 3,5 mm per il microfono rimovibile.

La plastica è il materiale principale, a parte lo scheletro degli archetti realizzato in alluminio; danno comunque l’idea di essere solide – ci sono cadute un paio di volte durante il test e non hanno subito danni visibili. L’attacco è USB, sono compatibili con Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PlayStation 4, PlayStation 4 PRO e PC.

I copri padiglioni e il poggiatesta sono in tessuto e over-ear, non fanno sudare e sono morbidi il giusto da non far male alle orecchie, anche dopo diverse ore di gioco, i copri padiglioni, inoltre, possono essere rimossi per essere lavati in separata sede. Oltre all’headset, abbiamo anche un microfono con jack 3,5 mm piuttosto flessibile e una comoda sacchetta di velluto, utile per trasportare le MH650 ovunque noi vogliamo.

Audio

Passiamo ora alla parte fondamentale di queste MH650, l’audio, si perché alla fine quello che realmente è importante in un paio di cuffie è proprio la qualità audio in cuffia – driver da 50mm – e quella del microfono che vi possiamo dire già da ora è buona. Ci spiace solo che il volume non sia poi così alto, anche a massime impostazioni, cosa che le ha rese poco utile per approcciare giochi dal calibro di Rainbow Six Siege o Counter Strike Global Offensive, giochi dove sentire i passi è fondamentale per portare a casa la vittoria. Tuttavia riescono comunque a farsi valere negli sparatutto un po’ meno impegnati, nei titoli automobilistici riescono a esaltare il motore in maniera più che soddisfacente.

Merita un elogio particolare il microfono che a parte qualche minimo rumore di fondo dovuto alla mancanza di un pop filter, ci è sembrato davvero ottimo, soprattutto in comparazione ad alcune concorrenti sulla stessa fascia di prezzo. L’esatto contrario per l’audio virtuale 7.1, fino a quando si gioca in stereo nessun problema, nel momento in cui si testa la modalità 7.1 cominciano a saltare fuori problematiche che danno origine a audio distorti e chat vocali ovattate. Se volete quindi giocare con queste cuffie, evitate il 7.1 virtuale se non per ascoltare musica.