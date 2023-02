Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Cooler Master ha presentato il suo nuovo case TD500 Mesh V2, che mantiene il design tridimensionale della versione originale e offre un look unico e funzionale per soddisfare le esigenze dei giocatori moderni. La caratteristica più interessante della serie TD è il pannello frontale tridimensionale con ventole ARGB che crea un effetto di luce che cambia in base all’angolo di visualizzazione, mentre il design a taglio di diamante del pannello laterale in vetro temperato esalta il tema geometrico.

TD500 Mesh V2 migliora anche le funzionalità dello chassis, offrendo compatibilità con radiatori più spessi per un’eccellente prestazione termica. Inoltre, sono state aggiunte le porte USB 3.2 Gen 2 Type-C per elevate velocità di trasferimento e una cover riposizionabile sull’alimentatore per una maggiore personalizzazione.

Oltre al case TD500 Mesh V2, Cooler Master ha annunciato anche l’accessorio MasterAccessory GEM, perfetto da abbinare agli chassis gaming dell’azienda. Viene venduto separatamente e offre un supporto per organizzare al meglio le periferiche di gioco, rendendole facilmente visibili ed eliminando la frustrazione che si prova quando la scrivania è disordinata e piena di cavi.

Photo Credit: Cooler Master

Photo Credit: Cooler Master

MasterAccessory GEM presenta un braccio in acciaio che può reggere fino a 2Kg di peso e i punti di contatto sono protetti da una gomma morbida per evitare graffi. GEM offre dei condotti integrati per la gestione ordinata dei cavi e può essere montato su diverse superfici con l’utilizzo di magneti e di una tecnologia di montaggio unica, chiamata SandwichTech, che lo rende compatibile con materiali spessi fino a 4mm. È possibile utilizzare anche del nastro adesivo biadesivo (non incluso) per aumentare la compatibilità e le opzioni creative.

TD500 Mesh V2 e GEM saranno disponibili in Italia a partire dalla settimana prossima a un prezzo al pubblico consigliato rispettivamente pari 125€ e 29€, IVA inclusa.