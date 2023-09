La Cooler Master Sneaker X, quel particolare PC che ha la forma di una scarpa gigante ed è stato progettato proprio per omaggiare tutto ciò che la sneaker significa nella cultura moderna, è ufficialmente in vendita. E no, non costa poco, dato che la configurazione di fascia più alta è disponibile a 4499 euro, mentre per quella leggermente meno potente si parla di 3499 euro.

La scarpa è stata creata dal modder JMDF, che ha presentato il primo prototipo nel 2020, in occasione della Case Mod World Series organizzata da Cooler Master. L’azienda è da subito apparsa interessata all’idea e, tre anni dopo, il progetto è diventato realtà dando vita a un prodotto disponibile per l’acquisto.

Credit: Cooler Master

Al di là dell’estetica, sicuramente unica e che attira l’attenzione, rendendo Sneaker X il centro della stanza in cui lo si posiziona, in termini di specifiche è possibile installare una scheda madre mini-ITX, un alimentatore SFX e una GPU 3 slot. Il raffreddamento è integrato e si tratta di un sistema a liquido all in one di tutto rispetto, quindi non avrete problemi nemmeno con i processori più esigenti.

Cooler Master Sneaker X è disponibile in quattro varianti, due con processore AMD e due con processore Intel, mentre la grafica è NVIDIA su tutti i modelli. Partendo dalle versioni più “economiche”, è possibile scegliere tra CPU Intel Core i7-13700K o AMD Ryzen 7 7800X3D e grafica NVIDIA RTX 4070 Ti, mentre le varianti top di gamma integrano un processore Intel Core i9-13900K o AMD Ryzen 9 7950X3D abbinato a una scheda grafica NVDIA RTX 4080. Tutte sono disponibili all’acquisto in esclusiva su Drako.it.

Se volete saperne di più riguardo a Sneaker X, o siete interessanti ad altri progetti di Cooler Master come Shark X, dove al posto della scarpa c’è un enorme squalo, vi rimandiamo al sito CMODX.