State valutando l’acquisto di nuovi componenti per il vostro PC a prezzi vantaggiosi, in modo tale da ottenere prestazioni nettamente migliori ma senza rinunciare al risparmio? Fino al 28 febbraio avrete la possibilità di portare a casa prodotti di ogni tipo a prezzi imbattibili su AK Informatica, grazie una campagna promozionale in collaborazione con Cooler Master. All’interno della selezione creata dallo shop, potrete trovare alcuni dei prodotti più interessanti del brand in super offerta, tra cui case, alimentatori, dissipatori e molto altro con sconti che toccano il 20%!

Inoltre, potrete trovare tantissimi articoli perfetti per migliorare la vostra postazione da gaming. Anche mouse, tastiere, cuffie e sedie da gaming sono a vostra completa disposizione, a prezzi davvero irripetibili. Inutile dire che si tratta di una promozione più che imperdibile per tutti i videogiocatori e gli appassionati di Hi-Tech!

Nel caso siate alla ricerca di un valido case, vi menzioniamo il Cooler Master MasterBox TD300 Mesh disponibile ad appena 84,90€ invece di 98,90€. Stiamo parlando di un modello Mini-Tower mATX, dotato di pannello frontale con profilo 3D a maglia poligonale, pannello laterale in vetro temperato e delle ottime ventole ARGB Hub ARGB/PWM. Ovviamente, essendo nella classica colorazione black, è perfetto per qualsiasi postazione!

In alternativa, citiamo la fantastica tastiera da gaming meccanica Cooler Master MasterKeys MK730, in sconto ad appena 129,90€ invece di 153,60€. Si tratta di un modello con layout italiano, tasti Cherry MX Red e una barra luminosa RGB per un design più che impattante. Non da meno, con l’acquisto è incluso un valido poggiapolsi magnetico, l’ideale per stare più comodi anche durante le sessioni di gaming più intense.

Ultimo ma non per importanza, il dissipatore CPU a Liquido Cooler Master MASTERLIQUID 240 a soli 84,90€ invece di 99,90€. Il modello in questione monta una ventola integrata, un radiatore e un supporto per modulazione di larghezza di impulso. Inoltre, la velocità del ventilatore va da un minimo di 650 giri/min fino a un massimo di ben 2000 giri/min!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina AK Informatica dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento dell’articolo che più fa al caso vostro.

