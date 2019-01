Cooler Master vuole rifare il look al vostro PC: tutti i nuovi case presentati al CES

Cooler Master ha presentato al CES diversi nuovi prodotti, tra cui una nuova gamma di case che prevede alcuni nuovi mini tower, rivisitazioni di prodotti già esistenti appartenenti alla serie N e tre chassis prodotti in collaborazione con Asus e ASRock.

Iniziamo dai nuovi arrivati: si chiamano MasterBox Q500L e Q500P e uniscono tutta la versatilità della serie Q al supporto a schede madre ATX. Per quanto riguarda il Q500L, le dimensioni sono le stesse del Q300L e lo spazio per la scheda madre è stato ricavato spostando l’alimentatore, ora posizionato davanti. Sarà disponibile nel secondo trimestre a 49,99 dollari.

Anche il Q500P mantiene le dimensioni classiche della serie Q, ma rispetto al Q500L offre un look premium grazie al pannello laterale in vetro temperato. Entrambi i case possono poi essere posizionati in orizzontale o in verticale, la parte esterna è forata e coperta da filtri magnetici e offre un buon flusso d’aria con qualsiasi configurazione di raffreddamento, proteggendo al contempo l’interno dalla polvere.

Le altre novità sono i case in collaborazione con Asus e ASRock. Il MasterBox Q300L TUF Edition presenta il logo TUF sia sul pannello laterale che sui filtri antipolvere, ma loghi personalizzati a parte a livello di funzionalità è un classico Q300L in cui è possibile installare schede madre mATX e alimentatori ATX standard. Il case sarà disponibile dal prossimo febbraio al prezzo di 44,99 dollari.

Con ASRock Cooler Master ha invece sviluppato due chassis, il MasterCase H500P Mesh Phantom Gaming Edition e il MasterBox K500 Phantom Gaming Edition. Entrambi i case sono progettati per adattarsi perfettamente ai prodotti Phantom Gaming di ASRock sia esteticamente che a livello di funzionalità, e saranno disponibili a partire da febbraio al prezzo rispettivamente di 169,99 dollari per l’H500P e 84,99 dollari per il K500.

I MasterBox NR400 e NR600 sono invece due case che uniscono minimalismo, eleganza e capacità di raffreddamento. Rispetto alla serie N precedente sul frontale troviamo ora un pannello mesh, in contrasto con l’iconico design liscio delle vecchia generazione, e un pannello laterale in vetro temperato. NR400 supporta schede madri mATX e sarà venduto a 59,99 dollari, mentre NR600 supporta schede ATX e sarà venduto a 59,99 o 64,99 dollari. Entrambi i case saranno disponibili entro la fine di marzo.