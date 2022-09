Sebbene il trasferimento di dati da un dispositivo all’altro sia diventato decisamente più veloce rispetto a diversi anni fa, grazie alla capillare diffusione di unità di archiviazione ad alta velocità come gli SSD, alcune volte, soprattutto per la copia di generose quantità di dati, potrebbero essere necessari diversi minuti per il completamento dell’operazione in corso. Per rendere più divertente la visualizzazione della classifica finestra relativa al trasferimento dei file di Windows 10 e Windows 11, uno sviluppatore indipendente ha realizzato un interessante gioco, chiamato “Copy Dialog Lunar Lander“, che potete scaricare liberamente su GitHub dal seguente indirizzo.

Il funzionamento è piuttosto semplice: il giocatore controllerà un lander lunare che dovrà spostarsi sulla superficie della Luna, rappresentata dal grafico relativo allo spostamento dei file, nel modo migliore possibile. Dato che l’aspetto della superficie lunare dipende dalla velocità di trasferimento, va da sé che con dispositivi che offrono una velocità praticamente costante come gli SSD (a seconda del tipo e del numero di file da spostare), il gioco sarà incredibilmente facile, mentre, ad esempio, con la copia di file tra SSD e chiavette USB la difficoltà sarà sicuramente più elevata a causa della generazione di “terreni più impervi”.

Oltre a diversi livelli di difficoltà, è possibile anche selezionare vari stili visivi, come evidenziato dalle immagini sottostanti:

Photo Credit: GitHub

Nel caso foste interessati, scaricate il file .zip contenente l’applicazione dalla pagina ufficiale, estraete il contenuto sul vostro SSD o HDD e avviate il programma CopyDialogLunarLander.exe. Cliccando con il pulsante destro sulla nuova icona che comparirà sulla traybar, a fianco dell’orario, potete modificare la difficoltà.

Microsoft si appresta a lanciare l’importante aggiornamento 22H2 per Windows 11, che potrebbe arrivare a partire dal prossimo 20 settembre. Per maggiori informazioni inerenti alle novità apportate, vi suggeriamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.