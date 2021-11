Core i5-12400 già su eBay, ma non vi conviene comprarlo

Presentato come il prossimo killer di AMD Ryzen 5 5600X, l’Intel Core i5-12400F (come riportato da momomo_us) è disponibile per l’acquisto su eBay per 282,13 euro. Se preferite avere la grafica integrata, anche il Core i5-12400 è in vendita a 318,73 euro.

Con Alder Lake, Intel ha deciso di spingere prima i processori della serie K, posticipando il lancio degli altri modelli. Durante l’annuncio, il produttore di chip ha confermato che stava inviando fino a 28 ulteriori varianti Alder Lake agli OEM per i sistemi preassemblati che dovrebbero debuttare sul mercato all’inizio del 2022. Intel non si è impegnata a fornire una data specifica, ma molti credono che i processori non K potrebbero arrivare già a gennaio.

Photo Credit: Intel

Sembrerebbe che alcuni di questi chip siano già in circolazione. Affari Temporanei, un rivenditore italiano presente anche su eBay, ha inserito a listino i processori Core i5-12400 e Core i5-12400F. Il commerciante ha contrassegnato le parti ibride come chip OEM, ma non ha confermato se si tratta di Engineering Sample (ES) o meno. Affari Temporanei ha anche proposto il Core i5-12400 e il Core i5-12400F sul suo negozio online con prezzi simili alle inserzioni di eBay. Apparentemente, c’è solo un’unità per ciascuno di essi.

Ovviamente, acquistare tali chip è un grosso rischio poiché si tratta di presunti chip OEM, quindi non vengono forniti con garanzie standard. Inoltre, cosa ancora più importante, molte delle schede madri in circolazione semplicemente non supportano questo tipo di CPU, le quali potrebbero presentare anche errori che poi vengono corretti nelle relative versioni finali.

Il Core i5-12400F e il Core i5-12400 hanno fatto la loro prima apparizione presso un rivenditore canadese pochi giorni fa. Se le informazioni sono accurate, si tratta di chip esa-core privi di core Gracemont ad alta efficienza. Ciò significa che sono equipaggiati solo con sei core Golden Cove che supportano l’Hyper-Threading e potrebbero presentare un boost clock fino a 4,4GHz. Affari Temporanei ha dichiarato una velocità di clock di 2,5GHz, che è probabilmente la frequenza di base.

Credit: Intel

Ci sono due specifiche di cui possiamo essere certi. Intel ha già rivelato il funzionamento interno di Alder Lake; quindi, sappiamo che i modelli Core i5 sono dotati di 18MB di cache L3. I nomi dei modelli ci dicono che il Core i5-12400F e il Core i5-12400 hanno un PBP (Processor Base Power) di 65W. Tuttavia, il rating MTP (Maximum Turbo Power) è sconosciuto. Per fare un confronto, il Core i5-12600K sfoggia un MTP di 150W; quindi, possiamo affermare con certezza che il Core i5-12400F e il Core i5-12400 avranno valori MTP più bassi.

Sia il Core i5-12400F che il Core i5-12400 hanno vantato ottime prestazioni nei benchmark preliminari. Sicuramente dovremo averli tra le mani prima di esprimere una valutazione finale, ma, da quello che abbiamo visto finora, sono pronte per essere inserite tra le migliori CPU da gaming economiche.