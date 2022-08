Ci stiamo sempre più avvicinando all’arrivo sul mercato delle nuove CPU Intel “Raptor Lake”, che costituiranno la tredicesima generazione di processori Core dell’azienda di Santa Clara. Nella giornata di ieri, vi abbiamo riportato che Pat Gelsinger, CEO di Intel, ha confermato che entro fine anno saranno disponibili sia i modelli desktop che mobile, cambiando approccio rispetto a quello usato negli anni passati. Trovate ulteriori dettagli a riguardo nella nostra precedente notizia.

Come di consueto, a pochi mesi dal lancio di nuove CPU o schede video iniziano ad apparire in rete alcuni benchmark o foto aventi come protagonisti alcuni prototipi (tipicamente Engineering Sample), che consentono almeno di farci una prima idea di cosa dovremo aspettarci di vedere sugli scaffali dei negozi.

Recentemente, un utente del forum cinese bilibili ha pubblicato un video nel quale mostrava i processori Intel Core i5-13600K e Core i7-13700K alle prese con i popolari benchmark 3DMark Fire Strike e Time Spy, oltre a dieci diversi videogiochi. In entrambi i casi, le CPU erano accoppiate a una potentissima scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, oltre al fatto che si trattava di QS (Qualification Sample), quindi varianti dalle caratteristiche tecniche molto vicine a quelle dei modelli che arriveranno successivamente sul mercato. Scheda video e processori erano installati su una scheda madre ASRock Z690 Steel Legends WiFi 6E (in duplice versione, con 32GB di DDR4-3600 e 32GB di DDR5-6400).

Photo Credit: @harukaze5719/Twitter

Photo Credit: @harukaze5719/Twitter

Come potete vedere dai grafici realizzati da @harukaze5719, la differenza rispetto agli attuali processori della gamma Alder Lake utilizzando le memorie DDR4 è piuttosto ridotta, con guadagni massimi circa del 10%, ma passando alle DDR5 la situazione migliora ulteriormente. Tuttavia, è possibile notare la presenza di risultati piuttosto inaspettati, che vedono addirittura una diminuzione di fps con le DDR5 rispetto alle DDR4.

Ovviamente, questi test sono stati condotti su firmware e hardware non finali, quindi vanno presi con le pinze. In ogni caso, il salto generazionale non dovrebbe essere molto eclatante, soprattutto se si rimarrà ancorati alle memorie DDR4. Per il momento, non ci resta altro che attendere con pazienza ancora qualche altra settimana per saperne di più.