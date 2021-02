Core i9-10900KS, pronti ad avere 5,1GHz su tutti i core?

Nella giornata di ieri in una lista di software redatta da intel, è comparsa una nuova misteriosa CPU. A quanto pare, dallo SKU presente in lista pare si tratti del nuovo Intel Core i9-10900KS. Intel non è nuova a diffondere e poi produrre processori in edizioni speciali. Ricordiamo ad esempio in passato la presenza nei listini dei processori Intel Core i7-8086K (chiaro tributo al leggendario Intel 8086) e i9-9900KS.

Questi processori fanno parte di una serie di prodotti ad edizione limitata, dotati di una qualità produttiva superiore rispetto allo standard. Sappiamo bene infatti che durante il processo produttivo, la tecnica di litografia non sempre riesce ad ottenere risultati impeccabili e proprio questi processori sotto quel punto di vista rappresentano lo stato dell’arte della qualità produttiva. La nota rilasciata da Intel inoltre specifica che con l’acquisto del nuovo Core i9-10900KS, o comunque di uno dei processori presenti nella lista, verrà data in omaggio una copia di Crysis Remastered.

C’è da dire che però nell’elenco figurano molti processori che sono già in commercio, ed è la prima volta che viene menzionata questa nuova CPU. I rumor e le ipotesi in circolazione prendono come esempio il vecchio Core i9-9900KS, che era in grado di raggiungere la frequenza massima di 5 GHz su tutti gli 8 core della CPU, mentre la sua versione standard poteva raggiungere tale frequenza, ma solamente su un numero di core inferiore.

Le ipotesi più accreditate vedono quindi un i9-10900KS con delle caratteristiche simili al suo gemello i9-10900K ma con l’ipotetica possibilità di raggiungere una frequenza di 5/5.1 GHz su tutti i core, anche se tali prestazioni per essere ottenute avranno sicuramente bisogno di sistemi di alimentazione e dissipazione del calore adeguati, visti i 10 core e i 14nm. Stiamo chiaramente ipotizzando, poiché è la prima volta che in rete circolano rumor su questo nuovo processore, che vede la ricerca di Intel di tornare al top del mercato e di riprendere il titolo di produttore della miglior CPU da gaming, rinnovando nuovamente la sfida con la rivale AMD.