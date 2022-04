L’i9-12900KS, top di gamma della serie Alder Lake di Intel, è da poco stato rilasciato sul mercato e, come ovvio che fosse, è già finito nelle mani di alcuni appassionati overclocker che si sono subito dati da fare per cercare di spingerlo al limite e provare a battere anche qualche record mondiale.

Il primo a divertirsi con la nuova CPU Intel è stato TSAIK, overclocker interno di MSI, che ha portato l’i9-12900KS a raggiungere un clock pazzesco di 7,45 GHz con un Vcore di ben 1,769 V. Per la prova, l’overclocker ha utilizzato una scheda madre MSI MEG Z690 Unify-X. L’overclock di TSAIK è stato effettuato su un singolo core e al momento segna il record per la frequenza più alta raggiunta dall’i9-12900KS. In attesa di vedere se questo record verrà battuto, magari utilizzando più core, qui potete trovare la convalida dell’oc.

Ma TSAIK non è il solo che ha voluto testare il nuovo processore Intel. Anche un altro famoso overclocker, SPLAVE di ASRock, ha messo le mani sull’i9-12900KS e lo ha testato in vari benchmark arrivando ad ottenere un record mondiale in ben 7 test, portandolo ad una media di oltre 7 GHz su più core.

Intel Core i9-12900KS

Entrambi gli overclocker hanno fatto affidamento sull’azoto liquido (LN2), indispensabile per poter raffreddare la nuova CPU. Ricordiamo che l’i9-12900KS è una CPU pre-binned che può arrivare fino a 5,5 GHz di clock con una potenza di 260 W ed è dotata di 16 Core (8P/8E) e 24 thread. Viene venduta ad un prezzo di listino 799,99 $ e, sebbene in pochissime unità, è già presente anche sul mercato europeo: al momento la potete trovare su Amazon, a un prezzo che però supera i 1000 euro.