Il creatore di contenuti cinese Baka ha condotto un esperimento utilizzando un moderno PC da gaming equipaggiato con il processore Intel Core i9-13900K e la scheda grafica ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix in condizioni di temperature estremamente basse nella città di Mohe. Sorprendentemente, non solo l’hardware ha funzionato bene per un buon periodo di tempo, ma è anche sopravvissuto all’esperimento. In condizioni di temperature estremamente basse, come tra -30 e -53 °C, gli efficienti sistemi di raffreddamento per CPU e GPU non sono necessari, sempre a patto che i componenti non vadano in cortocircuito.

Inizialmente, Baka ha semplicemente installato il PC all’esterno, rimuovendo il pannello laterale per poter filmare l’interno del dispositivo a temperature così basse. Tuttavia, quando le temperature sono scese a -30 C e -40 C, il liquido nel dissipatore della CPU si è congelato e il dispositivo ha smesso di funzionare. Per raffreddare il processore, Baka ha dovuto installare un dissipatore passivo e costruire un gigantesco compressore d’aria con decine di ventole per server ad alta pressione.

Photo Credit: Baka/Billibilli

Photo Credit: Baka/Billibilli

Nonostante questo, il PC è riuscito a funzionare bene e a mantenere temperature accettabili per il processore e la scheda grafica. Nello specifico, la temperatura della CPU è scesa tra i 10°C e i 15°C, grazie alla quale il processore Raptor Lake a 24 core è riuscito a raggiungere i 6,18GHz. La temperatura della RTX 4090 è scesa al minimo a -40°C e non ha mai superato i 30°C con carichi elevati. Tuttavia, non è chiaro quanto l’hardware si sia degradato a causa delle basse temperature.

Baka ha usato il sistema per giocare a Minesweeper, ma non ha tentato di overcloccare la CPU e la GPU. Del resto, nonostante le condizioni climatiche estreme, non sarebbe stato possibile combattere ad armi pari con gli overclocker più esperti che impiegano l’azoto liquido, che raggiunge una temperatura di -90°C.