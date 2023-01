Tramite un comunicato stampa, Intel ha annunciato la disponibilità del suo nuovo Core i9-13900KS, definito il più veloce processore per desktop al mondo, grazie alla frequenza turbo massima che può arrivare sino a 6.0 GHz di serie. Di sicuro a questa CPU la potenza non manca, costituendo un valido prodotto per gli appassionati di gaming e creatori di contenuti.

Marcus Kennedy, Intel Client Computing Group manager, Gaming and Channel, ha affermato:

Il Core i9-13900KS amplia l’eccellenza della nostra famiglia di processori Intel Core per desktop di tredicesima generazione, dimostrando le nuove vette prestazionali rese possibili dall’architettura ibrida. I gamer più estremi e gli appassionati potranno raggiungere nuovi livelli di prestazioni grazie al primo processore per desktop a offrire di serie una frequenza di 6,0GHz.

Intel Raptor Lake-P

Per quanto riguarda il resto delle specifiche, il Core i9-13900KS è dotato di 24 core e 32 thread (8 Performance Core e 16 Efficient Core), ha una frequenza turbo massima di 6,0GHz con Intel Thermal Velocity Boost, 36MB di Intel Smart Cache, una potenza base di 150W, un totale di 20 linee PCIe (16 linee PCIe 5.0 e quattro linee PCIe 4.0) e supporta le memorie DDR5 5600MT/s e DDR4 3200MT/s.

Il processore, compatibile sia con le schede madri basate su chipset Z790 che Z690, viene commercializzato al prezzo consigliato di 699 dollari negli USA ed è disponibile nella sua confezione originale presso i rivenditori di tutto il mondo oppure integrato nei sistemi dei partner di canale e OEM di Intel.

In occasione del CES 2023, l’azienda di Santa Clara ha presentato i nuovi processori desktop a 65W e 35W della linea Raptor Lake, coprendo così la maggior parte delle esigenze dei consumatori, sia a livello di prestazioni pure che di costo. Per maggiori informazioni a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.