Alla prima giornata dell’Intel Innovation, svoltasi in presenza a San Jose e trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’azienda, sono finalmente stati presentati i nuovi processori Core di 13° generazione Raptor Lake. Come anticipato nelle varie indiscrezioni e nei test trapelati, le CPU migliorano sensibilmente le performance dalla passata generazione, segnando un +15% e +45% rispettivamente in single thread e multi thread. Oltre la conta dei core, ad aumentare sono anche le frequenze: il top di gamma Core i9-13900K raggiungerà infatti i 5.8GHz in boost. Core i9-13900KS d’altro canto, toccherà nuove vette offrendo una frequenza massima di ben 6GHz.

Il modello più veloce, come annunciato dalle diapositive mostrate all’evento, sarà disponibile all’inizio del prossimo anno e in volumi limitati. Le varianti KS, introdotte con le CPU Coffee Lake di 9° generazione, sono modelli certificati da Intel per offrire il massimo delle prestazioni e dell’efficienza energetica, funzionando stabilmente con clock più elevati. La versione precedente, ovvero Core i9-12900KS, era ad esempio in grado di raggiungere i 5,2GHz su tutti i P-core.

Fonte: Intel

Allo stesso modo, il nuovo Core i9-13900KS può arrivare alla frequenza di 6GHz su tutti i Performance Core, adesso basati sull’architettura Raptor Cove. Il prezzo non è stato ancora annunciato da Intel, ma è molto probabile sia elevato, come già accaduto per il modello precedente lanciato a più di 800€. La nuova CPU di punta Intel andrà a competere con i futuri modelli di Ryzen 7000, disponibili ufficialmente all’acquisto da ieri, che saranno dotati dotati di 3D V-Cache. Questi dovrebbero essere disponibili nello stesso periodo ed essere presentati al CES 2023, almeno stando alle voci.

Il palco di ieri non ha comunque riguardato solo i Raptor Lake, Intel ha infatti finalmente annunciato la data di disponibilità per il primo modello di GPU Arc Alchemist, vale a dire Arc A770. La scheda video mira a competere con RTX 3060, Radeon RX 6650 XT e altri modelli di fascia media, offrendo prestazioni fino al 65% superiori in ray tracing rispetto alla concorrenza.