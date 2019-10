Intel Core i9-9900KS, overclock a 5,2 GHz su tutti i core con dissipatore ad aria?

Un utente di Reddit sembra aver già tra le mani il Core i9-9900KS, la nuova CPU top di gamma di Intel per la fascia mainstream.

Il Core i9-9900KS sta per arrivare sul mercato e di conseguenza iniziano a trapelare i primi test online. Qualche fortunato sembra però avercela già tra le mani, come l’utente ceco di Reddit FR33_L35T3R, il quale ha svolto qualche test e un primo tentativo di overclock. Il 9900KS, lo ricordiamo, avrà 8 core e 16 thread come il 9900K, con la differenza fondamentale segnata dal numero di core attivi in Turbo Boost.

Il KS può infatti toccare i 5 GHz con tutti i core attivi, mentre il 9900K raggiunge tale frequenza con un solo core attivo (il Turbo boost all-core si ferma a 4,7 GHz). Il Core i9-9900KS avrà inoltre una frequenza base di 4 GHz, contro i 3,6 GHz del 9900K. Di conseguenza avrà un TDP di 127 watt, contro i 95 watt del 9900K.

L’utente di Reddit afferma di essere riuscito a spingere la frequenza con tutti i core attivi a 5,2 GHz, usando un raffreddamento ad aria – un Noctua NH-D15 per l’esattezza. Il processore è stato inoltre provato con Cinebench R20, con un risultato migliore del 9900K solo dell’8%.

Stando a quanto scritto da FR33_L35T3R, il Core i9-9900KS in suo possesso tiene fede alle aspettative sostenendo una frequenza su tutti i core stabilmente a 5 GHz. Persino durante 20 minuti di stress test con Prime95 avrebbe mantenuto un clock di 5020 MHz. Per quanto concerne le temperature, la CPU avrebbe raggiunto un picco di 83 °C in Prime95 e circa 57°C in GTA V.

La veridicità di queste informazioni è da prendere con le pinze, per una serie di ragioni: l’utente Reddit ha poi post al suo attivo e sembra un po’ strano che un rivenditore abbia venduto anzitempo una CPU di prossima uscita, anche se a dire il vero non sarebbe la prima volta.

A ogni modo il Core i9-9900KS si candida, secondo quanto dichiarato da Intel al Computex, a diventare la CPU più veloce in ambito gaming di sempre.