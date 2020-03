Coronavirus COVID-19, rimanete sempre aggiornati grazie a Microsoft Edge

Il coronavirus COVID-19 è senza dubbio l’argomento predominante di queste ultime settimane. La situazione ci costringe a restare in casa, ma se fortunatamente tra servizi di streaming e giochi offerti gratuitamente anche chi non ha possibilità di fare smart working trova come passare il tempo, è altrettanto importante rimanere informati su come vanno le cose: in questo caso ci viene in aiuto Microsoft Edge, in particolare la sua ultima versione basata su Chromium.

Collegandovi a questo sito web aprirete una pagina sviluppata dal CSSE (Center for Systems Science and Engineering) della Johns Hopkins University di Baltimora. Il sito non è altro che una mappa della diffusione del coronavirus COVID-19, e riporta diversi dati statici sulla situazione attuale. La parte centrale del sito presenta una mappa interattiva che può essere ingrandita sulle varie zone del mondo, inoltre grazie all’elenco presente sulla sinistra è possibile vedere nel dettaglio le statistiche dei singoli stati.

La mappa viene aggiornata una volta al giorno e mette insieme i dati provenienti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) e dai centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) di Stati Uniti e Cina.

la cosa davvero interessante (come riportato da Windows Central) però è che grazie al nuovo Microsoft Edge è possibile rendere questo sito un’app, in modo da avere una sorta di dashboard sempre aggiornata da consultare per avere informazioni sulla situazione attuale. Farlo è molto semplice, vi basta seguire questi semplici passi:

Recatevi sulla pagina web in questione, qui; Cliccate i 3 puntini in alto a destra, in modo da accedere al menu di Microsoft Edge; Scendete fino alla voce App, dopodiché cliccate su “Installa il sito come App”; Scegliete il nome, quindi cliccate su Installa.

A questo punto avete finito: l’applicazione comparirà come una normale app di Windows 10, quindi potrete anche aggiungerla al menu start, al desktop o fissarla sulla barra delle applicazioni. Vi basterà aprirla per essere sempre aggiornati sulla diffusione del coronavirus COVID-19.