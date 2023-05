I case “micro” sono tornati di moda già da tempo, e permettono di costruire dei PC senza compromessi, con qualsiasi componente in un formato compatto. Assemblarli è certamente più complicato, ma il risultato finale è un PC bello da vedere e da mettere in bella mostra, e non nasconderlo sotto alla scrivania. Abbiamo provato l’ultimo nato in casa Corsair, il modello 2000D RGB Airflow, disponibile anche in versione “non RGB”, e ci abbiamo installato un sistema all’interno.

Il nome “Airflow” identifica il fatto che tutte le paratie del case sono forate, in pratica sono composte da una rete metallica che permette all’aria di entrare – e uscire – da ogni direzione. La versione che abbiamo provato era quella “base”, quindi non RGB. La differenza principale è che nella versione “RGB” sono già premontate tre ventole frontale dotate di LED RGB, mentre nella versione base non c’è alcuna ventola. Se opterete per quest’ultimo modello, semplicemente perché non volete ventole RGB, potete acquistare separatamente due o tre ventole Corsair AF120 SLIM, con spessore ridotto, che offrono un’ottimo flusso d’aria senza rendere più difficoltosa l’installazione degli altri componenti.

Tutte le paratie si rimuovono completamente e facilmente. Sono tutte a incastro, e l’unica accortezza è allentare quattro viti, delle paratie laterali, poiché il frontale è tenuto bloccato dalle paratie stesse. L’alimentatore, SFX, è posizionato nella parte alta e una prolunga è inclusa nel case per portare il cavo di alimentazione nella giusta posizione, cioè nella parte dietro, in basso, del case. Una guida con delle fascette è già predisposta per posizionare la prolunga e nascondere completamente il cavo.

Il resto della dislocazione dei componenti è abbastanza standard, per quanto questi case non siano standard. La scheda video s’inserisce di lato, ed è possibile accogliere fino a una scheda tre slot di grandi dimensioni, lunga fino a 365mm. Abbiamo provato a installare una RTX 4090, e anche se non è stato semplicissimo perché la paratia laterale non offriva accesso fisico all’interno (era solo forata e dotata di un filtro anti polvere magnetico) impedendoci di aiutarci con l’altra mano, siamo riusciti a installarla senza problemi.

Una volta installata la scheda grafica i connettori sono orientati verso il basso, quindi non avrete accesso diretto. Dovrete collegare i cavi e farli passare in un’apposita feritoia. Se per i cavi video non è un grande problema, poiché una volta installati non avrete necessità di accedere costantemente alla zona dei connettori, non vale la stessa cosa per l’I/O shield della scheda madre, anch’esso nascosto dalla struttura del case e non accessibile, se non inclinando il case per infilarci la mano sotto. In pratica, dopo aver inserito tutti i cavi principali, fareste bene a dimenticarvi le porte presenti sulla scheda madre, facendovi bastare le due porte USB 3.0 Type-A e la singola porta USB 3.1 Type-C, assieme al jack audio, posizionati sul frontale. Se avrete bisogno di più porte USB o altri connettori della motherboard, non sarà comodo usarli.

È possibile installare un radiatore, anche un modello da 360 mm. Le predisposizioni per le ventole comprendono: tre ventole frontali da 120 mm, o due da 140 mm. Tre ventole laterali da 120 mm, o un radiatore fino a 360 mm. Due ventole posteriori da 120mm. Il radiatore, se vorrete, potrete montarlo anche dietro, ma dovrà essere della dimensioni massima di 240 mm.

Per quanto riguarda l’installazione di hard disk potrete mettere fino a tre SSD da 2.5”, mentre non c’è spazio per hard disk da 3.5”. Le dimensioni limitano anche l’altezza del dissipatore ad aria, che non potrà superare i 90 mm.

L’installazione è stata abbastanza semplice, ci abbiamo messo un po’ per posizionare la scheda grafica, più che altro perché con una RTX4090 il pettine dello slot PCI Express è sempre nascosto, e abbiamo dovuto procedere a tentativi. Ma ciò vale per praticamente qualsiasi motherboard; dopo un paio di tentativi alla cieca, o quasi, ce l’abbiamo fatta senza problemi. L’installazione della motherboard non crea problemi, così come l’installazione dell’alimentatore o degli SSD, se non vi basterà un modulo M.2.

Un po’ più complicato il cable management, considerando che lo spazio è ridotto e i cavi di serie degli alimentatori, anche sui modelli SFX, sono sempre abbastanza lunghi. Avrete due alternative: scegliere cavi custom, o armarvi di tanta pazienza. Non essendoci paratie trasparenti ed essendo areato su tutti i lati, potreste decidere di porre meno attenzione alla gestione dei cavi, certi che le prestazioni termiche non ne risentiranno molto. Tuttavia è sempre una buona pratica evitare di lasciare cavi sparsi per il case, quindi considerate che non sarà un compito semplice.

Verdetto

Il Corsair 2000D Airflow costa, di listino, 124.90€ nella versione base e 169.90€ nella versione RGB. Quest’ultima è certamente la più conveniente, considerando che le ventole con spessore ridotto costano almeno una ventina di euro l’una (almeno i modelli che abbiamo provato). Il prezzo è adeguato a quello che offre, considerando che abbiamo a che fare con un prodotto particolare e che non può essere confrontato con case normali. Anzi, considerando la forma a torre, è una buona offerta.

A parte l’impossibilità di accedere facilmente alla zona dei connettori della motherboard e alla mancanza di zone dove nascondere i cavi, che non inseriamo tra i difetti in un case così piccolo, se vi piace esteticamente e volete costruirvi un Mini PC, prendete ad occhi chiusi questo Corsair 2000D Airflow, vi piacerà un sacco.