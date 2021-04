Corsair 5000G, il case per i gamer col pollice verde

Corsair si lancia sul green e appoggia le produzioni casalinghe: da oggi non più solo video amatoriali e videogiochi, il vostro PC vi consentirà addirittura di coltivare degli ortaggi all’interno del case, fungendo da vera e propria serra agricola! Gli amanti della natura e del giardinaggio saranno probabilmente contenti di avere finalmente l’opportunità di riuscire a coniugare il lavoro con la passione per il verde: non sarete più costretti a scegliere se dedicare tempo alle vostre mansioni o alle vostre piantine, poiché da oggi, grazie a Corsair, le due cose avranno modo di convivere.

Il Corsair 5000G, mostrato e descritto dai ragazzi di Hardware Canucks in questo video YouTube, offre tutto quello di cui avete bisogno. Il sistema di tubi fornito insieme al case è stato sviluppato appositamente per questo tipo di applicazioni: oltre a garantire le migliori performance delle componenti del vostro pc, vi consentirà di alimentare continuamente e correttamente il vostro piccolo giardino. Tutto ciò grazie alla tecnologia HydroponX, che si occuperà di monitorare e fornire automaticamente acqua alle piante quando ne avranno bisogno.

Venduto separatamente (ma che consigliamo fortemente per la buona salute delle vostre piante) è il sistema di luci UV, che garantirà la corretta quantità di luce anche in condizioni di scarsa luminosità, togliendovi dunque la preoccupazione di essere costretti a dover posizionare il case sotto i raggi solari.

La vera chicca sta però nell’alimentatore: totalmente biodegradabile (alcune fonti azzardano addirittura commestibile), certificazione Mogano 80+, rappresenta il giusto compromesso tra la fredda tecnologia e i più caldi e accoglienti colori della natura. Potreste addirittura ospitarci una coltivazione di patate, perché non provare?