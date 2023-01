Corsair Shift RM1200x è uno dei nuovi alimentatori della gamma omonima che apporta alcune novità, mirate a facilitare il collegamento e la gestione dei cavi all’interno dei case. Il dispositivo, non ancora annunciato pubblicamente dall’azienda californiana, è stato scovato dall’insider momomo_us, che ne ha condiviso le immagini. La prima cosa che salta all’occhio sono i connettori per l’alimentazione dei componenti hardware posizionati nel lato destro, anziché nella parte anteriore, come nei modelli più tradizionali.

In questo modo, i cavi fuoriusciranno direttamente dietro la scheda madre, contribuendo a tenere pulita la porzione dello spazio davanti l’alimentatore, oltre ad agevolarne la disposizione nella parte del case adibita al cable management. In questo modo viene facilitato l’accesso ai cavi, rendendone più veloce la gestione e l’eventuale sostituzione. Ciò permette anche di beneficiare di un flusso d’aria pulito e libero da qualsiasi ostacolo, nel caso il case permetta l’installazione di una ventola da 120mm nella parte inferiore.

Come riportato dall’insider, Corsair Shift RM1200x avrà la certificazione Intel ATX 3.0 nonostante l’assenza del nuovo connettore 12VHPWR, pensato per alimentare le schede video di nuova generazione RTX 40 di Nvidia. Se possedete ad esempio una RTX 4090 dovrete quindi far uso di un cavo Y 8-pin / 16 pin, che Corsair inserirà probabilmente all’interno della confezione. Per via del suo particolare design, questo alimentatore può ovviamente essere utilizzato solo in case per PC compatibili, dotati di apertura nel lato inferiore destro e spazio a sufficienza per gestire la curva dei cavi stessi.

Come suggerito dall’insider, Corsair Shift RM sarà disponibile nelle varianti da 1200W, 1000W e 850W. Oltre a ciò, il prodotto equipaggia una ventola Corsair da 120mm con cuscinetto a sfera fluidodinamico, soluzione tecnica che permette da garantire una buona silenziosità, ed è certificato 80 Plus Gold. Non si conoscono ancora il prezzo e la data di disponibilità.