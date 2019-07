Corsair punta su iCUE: case iCUE 220T RGB Airflow e nuove ventole RGB

Integrazione totale con il software iCUE per il nuovo case iCUE 220T RGB Airflow e la nuova gamma di ventole iCUE SP RGB PRO.

Corsair ha annunciato il case iCUE 220T RGB Airflow e una nuova gamma di ventole RGB da 120 e 140 mm chiamate iCUE SP RGB PRO. Si tratta di prodotti che oltre ad avere specifiche tecniche adeguate per un’ampia gamma di utenti, puntano a distinguersi con un look caratteristico e un’illuminazione RGB vivace e altamente personalizzabile, anche grazie all’integrazione completa col software iCUE.

L’iCUE 220T RGB Airflow è uno smart case ATX mid-tower progettato per garantire un elevato raffreddamento, potente ed efficiente, grazie ai flussi d’aria che si vanno a creare al suo interno. L’unione del caratteristico pannello frontale in acciaio rimovibile e il layout interno sono stati studiati minuziosamente per permettere all’aria fresca aspirata dall’esterno di confluire verso i componenti più caldi del PC.

Dietro il pannello frontale in acciaio sono presenti tre ventole SP120 RGB PRO incluse che, oltre a raffreddare il sistema, lo illuminano con otto LED RGB indirizzabili singolarmente, otto per ventola. Le ventole SP120 RGB PRO sono pensate per un funzionamento silenzioso con una velocità massima di 1400 RPM. Il 220T RGB Airflow, oltre alle 3 ventole incluse, offre il potenziale per un raffreddamento ancora maggiore grazie all’ampio spazio al suo interno che consente di montare fino a 6 ventole fino da 120 mm, o 4 ventole da 140 mm o più radiatori con dimensioni fino a 360 mm.

Le tre ventole SP120 RGB PRO sono collegate a un Corsair iCUE Lighting Node CORE incluso, un controller che può collegare direttamente fino a sei ventole Corsair RGB, senza la necessità di un hub separato, riducendo l’ingombro dei cavi e rendendo l’installazione di ventole RGB più semplice. Il software iCUE ti consente di creare schemi di illuminazione anche complessi ed effetti sincronizzati su tutti i dispositivi Corsair compatibili (se l’utente ne possiede), inclusi ventole, DRAM, tastiere, mouse, strisce luminose a LED e altro ancora.

Il 220T RGB Airflow permette all’utente di alloggiare il loro sistema dietro un unico pannello laterale in vetro temperato da bordo a bordo per mostrare i componenti del PC e gli effetti di luce. È possibile installare fino a quattro unità, sono presenti due alloggiamenti da 2,5 pollici e altri due in una gabbia rimovibile che può ospitare unità aggiuntive da 3,5 o 2,5 pollici.

I cavi all’interno possono essere tenuti in ordine grazie ad un sistema di instradamento dei cavi e anelli in gomma. La copertura per PSU copre l’intera lunghezza del case e nasconde l’alimentazione e i cavi, mentre i filtri antipolvere rimovibili sul fondo, sul lato superiore e sulla parte anteriore aiutano a mantenere pulito il sistema, facilitandone la manutenzione.

Il case Corsair iCUE 220T RGB Airflow è disponibile in due colorazioni: bianca o nera. Per quanto riguarda le ventole CORSAIR iCUE SP RGB PRO sappiamo che saranno disponibili in confezioni da 3 x 120 mm, 1 x 120 mm, 2 x 140 mm e 1 x 140 mm. I kit Triple e Dual includono un controller di illuminazione RGB CORE Node Lighting iCUE.

Per il controllo dell’illuminazione RGB via software con tutte le ventole SP RGB PRO è necessario un controller di illuminazione digitale compatibile iCUE. Le ventole 220T RGB Airflow e SP RGB PRO sono coperte da una garanzia di 2 anni.

Disponibilità e prezzi non sono ancora stati resi noti da Corsair ma è possibile sapere di più su questi nuovi prodotti sul sito dell’azienda.