Dopo averle viste in anteprima al Computex di Taipei lo scorso maggio, ora possiamo finalmente mettere le mani sulle nuove RAM Corsair Dominator Titanium, punta di diamante della casa californiana che vuole coniugare design e prestazioni.

Le RAM che abbiano ricevuto sono indicate come First Edition, sono un’esclusiva dello store Corsair e arrivano sul mercato in tre kit differenti, da 32GB, 48GB e 64GB, tutti in configurazione da due moduli, con velocità di 6000 MT/s, 6600 MT/s o 7200 MT/s. Sono disponibili in tre colorazioni, che però sono “esclusive” in base alla piattaforma: i kit certificati AMD EXPO sono grigi, mentre quelli Intel XMP sono disponibili in bianco o in nero.

Le Dominator Titanium “lisce” arriveranno invece in più kit, con configurazioni fino a 96GB in due o quattro moduli e velocità fino a 8000 MT/s, ma manterranno la stessa suddivisione tra XMP e EXPO per quanto riguarda le colorazioni.

Le nuove Corsair Dominator Titanium sono alte 57,3 mm. Non si tratta di memorie a basso profilo, quindi se usate dissipatori ad aria, dovete verificare bene che l’altezza non interferisca; per darvi un’idea, delle classiche Corsair Vengeance RGB DDR5 sono alte 44 mm.

Il corpo è tutto in alluminio e offre un feeling decisamente premium, oltre che contribuire a dissipare il calore. Per il raffreddamento, Corsair ha usato il proprio sistema brevettato DHX, che sfrutta i circuiti stessi e il PCB, dotato di dissipatore dedicato.

La particolarità principale delle nuove Corsair Dominator Titanium è che la parte superiore può essere rimossa e sostituita. Il kit che abbiamo ricevuto arriva con già installato il modulo RGB, equipaggiato con 11 LED addressable controllabili singolarmente per la massima personalizzazione tramite il software iCUE, ma in confezione è presente anche un modulo in alluminio senza illuminazione, ma che contribuisce al raffredamento. Sostituire uno con l’altro è facilissimo: basta togliere le due viti (anche il cacciavite è incluso in confezione), rimuovere il modulo esistente e installare quello nuovo. E se voleste personalizzare al massimo le vostre RAM, sappiate che i moduli possono essere anche stampati in 3D.

iCUE permette, come per la maggior parte dei dispositivi, di personalizzare l’illuminazione, monitorare i sensori di temperatura e voltaggio e gestire le prestazioni. La gestione dei LED RGB consente anche di creare profili personalizzati, nonché di sincronizzare le RAM con gli altri dispositivi gestiti da iCUE, in modo da avere gli stessi effetti d’illuminazione in tutti i componenti e sulle periferiche.

Per i kit certificati Intel XMP 3.0 è presente in iCUE un menu apposito, che oltre a consentire il monitoraggio dei sensori, permette di salvare i propri profili personalizzati, che possono essere poi caricati quando necessario. Se ad esempio dove te usare un’app che beneficia più dalla bassa latenza che dalla velocità, potete creare un profilo, salvarlo e caricarlo quando vi serve.

Anche per queste Dominator Titanium è infine presente la funzione iCUE Alert, che permette di configurare delle azioni da eseguire automaticamente nel caso in cui si raggiunga una certa temperatura.

La nostra esperienza

Noi abbiamo ricevuto il kit certificato AMD EXPO, quindi in colorazione grigia. La nostra versione prevede 64GB di memoria DDR5 con una velocità di 6000 MT/s, timing CL-30-36-36-76 e voltaggio di 1,4V, e hanno un prezzo di 339,99 euro.

Abbiamo installato le memorie su una scheda madre con chipset X670-E e processore AMD Ryzen 7 7800X3D. Non abbiamo avuto alcun problema di funzionamento o in fase di configurazione: è bastato entrare nel BIOS, abilitare EXPO e il sistema si è avviato senza problemi, permettendoci da subito di sfruttare al massimo le memorie.

Abbiamo eseguito anche dei test, sfruttando PCMark 10, AIDA64 e e Shadow of the Tomb Raider. Le Dominator TItanium offrono ottime prestazioni, in linea con le aspettative e leggermente migliori di quelle del kit G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 che abbiamo usato finora, merito principalmente dei timing inferiori: le memorie G.Skill operano infatti con latenze leggermente più alte, ossia CL-30-40-40-96. Le differenze sono comunque molto contenute e, all’atto pratico, non si noteranno differenze nell’uso quotidiano del PC.

Abbiamo fatto anche qualche piccolo esperimento di overclock, ottenendo buoni risultati preliminari. Non abbiamo ancora terminato questi test, quindi ne parleremo in maniera più approfondita nei prossimi giorni, ma la prima impressione è che le Corsair Dominator Titanium offrano un buon margine di overclock, per la gioia degli appassionati.

Conclusioni

Le Corsair Dominator Titanium rappresentano la punta di diamante dell’offerta Corsair per quanto concerne le memorie e, come in passato con i modelli top di gamma, offrono tante caratteristiche uniche. Il design è stupendo, così come la possibilità di personalizzare al massimo i moduli sfruttando la stampa 3D. A proposito di personalizzazione, il kit senza LED RGB di cui vi abbiamo parlato (e che vedete nelle foto) può essere acquistato separatamente al prezzo di 39,99 in tutte e tre le colorazioni.

Anche le prestazioni non deludono le aspettative e, in generale, abbiamo tra le mani un prodotto premium che non deluderà gli appassionati. L’unico tallone d’Achille è il costo: il kit che abbiamo provato come detto costa 339 euro, circa 50 euro in più di un “normale” kit 64GB DDR5-6000 CL30, ma il prezzo arriva fino a 539,99 euro per i kit da 96GB certificati XMP 3.0.

Tirando le somme, queste Corsair Dominator Titanium sono un prodotto premium di qualità, ma con un costo sopra la media: se per voi la spesa non è un problema, allora acquistatele: avrete tra le mani delle memorie belle da vedere e prestanti.