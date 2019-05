Corsair Force MP600, l’avanzata degli SSD PCI Express 4.0

Si chiama Force MP600 la nuova serie di SSD M.2 di Corsair con supporto al PCI Express 4.0 per velocità da capogiro.

Corsair ha annunciato il nuovo SSD Force Series MP600 con connettività PCI Express 4.0. Il nuovo SSD è in grado di sfruttare la connettività messa a disposizione dai Ryzen di terza generazione e dalla piattaforma X570 per raggiungere prestazioni di punta ragguardevoli, si parla infatti di 4950 MB/s in lettura sequenziale e 4250 MB/s in scrittura sequenziale.

Prestazioni che si devono al nuovo controller Phison E16, che abbiamo già visto al CES 2019 e che attualmente è l’unico controller PCIe 4.0 x4 noto sul mercato. Corsair ha accoppiato il controller con memoria 3D NAND TLC non meglio specificata, anche se probabilmente si tratta di BiCS4 di Toshiba, l’unica per la quale il controller è ottimizzato – nei mesi a venire Phison supporterà anche memoria di Micron.

Al momento mancano altri dettagli, come per esempio le prestazioni sostenute con carichi pesanti. L’azienda non ha inoltre condiviso informazioni sulle letture e scritture casuali, ma probabilmente lo farò a luglio quando il prodotto diventerà disponibile. Il prezzo di conseguenza è ancora ignoto, mentre la garanzia prevista è di 5 anni.