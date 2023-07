L’interesse nei confronti delle tastiere meccaniche continua a crescere e forse proprio seguendo questo trend Corsair ha acquisito Drop, un’azienda precedentemente conosciuta come Massdrop e nota soprattutto per le sue tastiere meccaniche personalizzabili, oltre che per cuffie, DAC AMP e altri dispositivi cari agli audiofili.

“Le tastiere personalizzate modificabili dal consumatore sono una delle tendenze dalla crescita più rapida nel settore delle periferiche di gioco. Drop ha dimostrato di essere uno dei leader in questo campo e, grazie all’infrastruttura globale di Corsair, ci aspettiamo una crescita significativa di questo marchio in tutto il mondo” ha affermato Andy Paul, CEO di Corsair.

Inizialmente si pensava che Corsair avesse acquistato solamente, asset relativi alle tastiere, ma il CEO dell’azienda ha subito smentito, affermando che Drop è stata acquisita per intero. Andy Paul ha infatti dichiarato a Techpowerup: “Posso confermare che Corsair ha acquisito il sito Drop.com, il brand, il business, la community e tutto il suo staff. Drop.com continuerà a operare tramite il proprio sito e rimarrà separato da Corsair, così come già accade con SCUF, Elgato e Origin PC, mentre esploriamo le possibilità di vendere i prodotti Drop anche tramite i canali globali di Corsair. Valuteremo più avanti gli aspetti del business non legati alle tastiere, ma al momento non sono previsti cambiamenti”.

Ciò significa che Corsair non ha ancora deciso cosa farne della componente audiofila di Drop, ma ciò non significa che quegli asset verranno abbandonati. Diverse voci di corridoio sostengono che ci siano molte aziende interessate a questa parte del business di drop, quindi Corsair potrebbe anche decidere di venderli.

L’acquisizione giunge in seguito al successo di Drop nel settore delle tastiere enthusiast personalizzabili e facilmente modificabili, prodotti che resteranno molto probabilmente il fulcro delle vendite del marchio. Il CEO di Drop, Jef Holove, ha definito questa operazione come “un bene per la società e i suoi fidati acquirenti”.

Secondo quanto riportato, sembra che l’obiettivo di Corsair non sia quello di trasformare radicalmente il marchio, ma piuttosto di farlo crescere a livello globale sfruttando l’infrastruttura logistica e commerciale di Corsair stessa. Inoltre, le dichiarazioni di Corsair suggeriscono l’intenzione dell’azienda di mantenere l’identità di Drop, che si caratterizza per la collaborazione con la propria community e la produzione di set speciali come quelli basati su personaggi di film e serie tv (ad esempio Marvel). Corsair si impegnerà anche a rispettare tutte le garanzie esistenti e gli acquisti resteranno gestiti dal personale di Drop.