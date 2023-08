Corsair arricchisce la propria offerta di cuffie wireless con le nuove HS80 Max, modello di fascia alta (costano 189 euro) ricco di caratteristiche e con un’ampia compatibilità, visto che è compatibile con PC, Mac e PS5 / PS4 in modalità wireless 2,4GHz e con Nintendo Switch, dispositivi mobili e tanto altro grazie alla connettività Bluetooth.

Le Corsair HS80 Max arrivano in due colori, bianco e grigio scuro, e noi abbiamo ricevuto quest’ultimo. A differenza degli ultimi modelli che abbiamo avuto modo di provare, le nuove cuffie Corsair integrano una fascia autoregolante in tessuto, molto comoda e che personalmente preferisco al sistema di regolazione classico. I cuscinetti sono in memory foam e rivestiti in velluto, scelta che li rende piacevoli al tatto ma forse non ideali per questa stagione, dato che non sono molto traspiranti e fanno scaldare rapidamente le orecchie.

La struttura è completamente in plastica ma molto solida e non presenta alcun tipo di scricchiolio. I padiglioni possono essere ruotati di 90 gradi e ospitano driver al neodimio da 50mm capaci di riprodurre suoni dai 20Hz ai 20KHz; tra le caratteristiche di spicco troviamo anche la compatibilità con Dolby Atmos, che si attiva di default quando si collegano le cuffie a un PC Windows.

Sul retro del padiglione sinistro troviamo il tasto di accensione e la ghiera per regolare il volume, che funge anche da tasto il cui comportamento può essere personalizzato tramite il software iCUE. Sotto la ghiera c’è anche un piccolo LED di stato che indica se le cuffie sono accese e lo stato della batteria. Sul padiglione destro invece troviamo il tasto per la connessione Bluetooth e per alcune operazioni, come rispondere alle chiamate quando le cuffie sono connesse allo smartphone.

I comandi sono facilmente raggiungibili e la superficie zigrinata ne favorisce l’uso, da questo punto di vista non ci sono problemi. Sempre a sinistra, sotto, troviamo la porta USB-C per la ricarica: le HS80 Max sono dotate di ricarica rapida e assicurano un’ottima autonomia, che può arrivare fino a 65 ore in modalità wireless (che scendono a 24 ore nel caso in cui si tengano accesi gli RGB) e 130 ore in modalità Bluetooth.

A bordo troviamo ovviamente anche un microfono omni–direzionale, non removibile ma con funzionalità flip-to-mute (basta sollevarlo per silenziarlo automaticamente). Sul microfono è presente anche un LED che ne indica lo stato: se bianco il microfono è attivo, se rosso è silenziato. Sempre tramite iCUE è possibile accedere alle funzionalità di NVIDIA Broadcast, che sfruttano l’IA per migliorare la qualità della voce e ridurre il rumore di fondo o l’eco.

Non mancano ovviamente diversi profili preimpostati e un equalizzatore personalizzabile, ma le Corsair HS80 Max integrano anche la tecnologia SoundID, che permette di personalizzare al massimo il suono secondo le proprie esigenze e i propri gusti. Tramite iCUE è possibile avviare una procedura che vi porterà via non più di 5 minuti e vi guiderà nel creare il vostro profilo sonoro, facendovi ascoltare dei suoni e dandovi delle indicazioni sulle regolazioni da eseguire.

Esperienza d’uso

Abbiamo usato per alcune settimane le Corsair HS80 Max per giocare su PC, con risultati soddisfacenti. La resa sonora è buona e la possibilità di personalizzare l’equalizzatore aiuta molto, dato che consente di regolare l’audio in base al tipo di gioco: nei battle royale ad esempio abbiamo scelto un profilo che enfatizzasse i rumori dei nemici dando priorità a medi e alti, mentre nei tripla A abbiamo optato per un profilo più bilanciato. L’equalizzazione creata con SoundID si è dimostrata efficace e funzionale ed è sicuramente la nostra preferita, dato che funziona meglio rispetto ai preset.

Anche il comfort nel complesso è buono, ma ci sono alcuni aspetti di cui tener conto. I padiglioni non sono particolarmente ampi e, se portate gli occhiali, potreste avere qualche fastidio. Inoltre, come già anticipato, il velluto che ricopre l’imbottitura scalda e non è l’ideale nel periodo estivo.

A questo bisogna aggiungere il peso di 352 grammi, non trascurabile e che si sente nel tempo. Dopo circa un’ora ho dovuto necessariamente togliere le cuffie e fare una pausa, cosa che non mi capita con le cuffie che uso abitualmente, decisamente più leggere (delle BeyerDynamic DT 990 Pro che pesano solamente 250 grammi).

Verdetto

Le Corsair HS80 Max sono cuffie dalle buone caratteristiche tecniche, con alcuni elementi interessanti come la compatibilità Dolby Atmos e l’integrazione della tecnologia SoundID. Se cercate delle cuffie per giocare su più piattaforme che abbiano una resa sonora e un microfono di qualità dovreste senza dubbio prenderle in considerazione, ma valutate attentamente se il peso eccessivo può essere un problema: se siete particolarmente sensibili, potreste non riuscire a usare l’headset come e quanto vorreste.