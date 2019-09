Corsair iCUE 465X RGB, nuovo case con controller RGB integrato

iCUE 465X RGB è il nuovo case mid-tower di Corsair con illuminazione intelligente e possibilità di installare build di fascia alta.

Corsair ha presentato iCUE 465X RGB Smart Case, un nuovo case con illuminazione RGB intelligente che include tre ventole Corsair LL120 RGB PWM e il controller iCUE Lighting Node CORE.

Si tratta di un case mid-tower ATX (467 x 216 x 455 mm per 8 kg di peso) con una struttura in acciaio disponibile in due colori (bianco o nero) che comprende due pannelli in vetro temperato spesso 4 mm, uno frontale che mette in mostra le tre ventole incluse, ed uno laterale che apre una finestra sull’hardware.

Le tre ventole sono dotate ognuna di 16 LED RGB addressable regolabili individualmente tramite il software iCUE di Corsair, e grazie al design Direct Airflow Path ed una velocità di rotazione a 1500 RPM, garantiscono un buon flusso d’aria verso i componenti più caldi del PC.

Tramite il software è possibile selezionare il colore di ogni LED direttamente dalla palette, o scegliere numerosi effetti sincronizzabili con il resto dell’hardware compatibile come RAM, dissipatore, mouse, tastiera, cuffie e mousepad. Inoltre grazie al controller si possono collegare fino a 16 ventole contemporaneamente sincronizzabili e gestibili direttamente dal software, senza dover acquistare un controller separatamente.

Abbonda lo spazio interno che permette di assemblare una build di fascia alta grazie al supporto fino a 6 ventole da 120 mm o quello ai radiatori fino a 360 mm. Buone anche le capacità di storage che permettono di integrare fino a due HDD da 3,5 pollici più quattro HDD/SSD da 2,5 pollici.

A completare il cerchio troviamo i 7+2 slot di espansione (due verticali), la possibilità di montare schede video fino a 370 mm e dissipatori della CPU alti fino a 170 mm, e tre filtri antipolvere rimovibili posti sulle paratie inferiore, superiore e posteriore.

Al momento non è chiaro quando arriverà questo case in Italia, ma il prezzo fissato da Corsair è di circa 125 euro.