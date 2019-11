Corsair iCUE arriva su macOS

Corsair ha annunciato che il software iCUE è ora disponibile per macOS. Da oggi anche gli utenti Apple hanno quindi la possibilità di sfruttare il pieno potenziale di mouse, tastiere, cuffie e altri prodotti Corsair compatibili.

Scaricabile gratuitamente, iCUE consente la totale personalizzazione delle proprie periferiche, accrescendo la produttività, migliorando le prestazioni di gioco e tanto altro ancora. iCUE per macOS offre supporto completo a tutte le tastiere, i mouse, le cuffie e gli accessori Corsair RGB, inclusi la tastiera meccanica K70 RGB MK.2 (Amazon) e il mouse gaming ottico M65 RGB Elite (Amazon).

Corsair iCUE per macOS è inoltre certificato per supportare tutte le cuffie con microfono Corsair attualmente disponibili, inclusa la nuova cuffia Virtuoso RGB Wireless, oltre ad accessori quali il mouse pad MM800 RGB Polaris RGB e il supporto premium ST100 RGB.

L’interfaccia di iCUE permette di collegare tra loro tutti i prodotti Corsair, consentendo di regolare in modo rapido e semplice le rispettive impostazioni. Le tastiere e i mouse Corsair sono completamente programmabili con macro o rimappature di tasti, consentendovi di specificare singole azioni ad ogni click o pressione, da collegamenti immediati a stringhe di comandi complessi.

iCUE consente d’intervenire sulla sensibilità del mouse a seconda delle vostre preferenze, fino ai singoli intervalli DPI, oppure modificare le impostazioni dell’equalizzatore della cuffia per creare la l’esperienza di ascolto ideale. iCUE è anche in grado di memorizzare le impostazioni come profili modificabili al volo o avviabili automaticamente con i vostri programmi preferiti.

Per quanto riguarda l’illuminazione RGB potete scegliere tra decine di schemi ed effetti di illuminazione preimpostati o creare profili personalizzati di illuminazione multi-livello, il tutto sincronizzabile su tutti i dispositivi compatibili con iCUE.