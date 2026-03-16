Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB Mid-Tower ATX, il case per PC in colorazione Bianca con vetro panoramico temperato e tre ventole RX120 RGB preinstallate. Questo elegante case supporta schede madri dal formato Mini-ITX fino a EATX ed è compatibile con le schede madri a connessione inversa. Disponibile a soli 140,78€ con uno sconto del 28% rispetto al prezzo originale di 194,90€.

CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

Il CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB è il case ideale per gli appassionati di hardware che desiderano costruire un sistema ad alte prestazioni senza rinunciare all'estetica. È consigliato a chi vuole un PC da gaming o da workstation con un raffreddamento eccellente, grazie al supporto per fino a 10 ventole da 120 mm e le tre ventole RX120 RGB preinstallate. Perfetto anche per chi utilizza schede madri a connessione inversa come le ASUS BTF e MSI Project Zero, che eliminano i cavi visibili per un risultato visivamente impeccabile.

Questo case soddisfa le esigenze di chi cerca semplicità di assemblaggio e gestione ottimizzata dei cavi, grazie all'ecosistema iCUE LINK e all'hub di controllo incluso. I pannelli panoramici in vetro temperato removibili lo rendono la scelta perfetta per chi vuole mettere in mostra il proprio build con stile. Con uno sconto del 28%, è un'opportunità da non perdere per chi cerca qualità costruttiva e compatibilità con formati dal Mini-ITX fino all'EATX, il tutto a un prezzo competitivo.

Il CORSAIR iCUE LINK 3500X RGB è un case Mid-Tower ATX con vetro panoramico temperato su pannelli anteriore e laterale. Supporta schede madri da Mini-ITX a EATX, fino a 10 ventole da 120 mm e include 3 ventole RX120 RGB con iCUE LINK System Hub per un cablaggio ridotto.

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