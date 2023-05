Corsair ha annunciato oggi due nuovi prodotti per la sua linea di hardware per PC: l’ecosistema di componenti intelligenti iCue Link e le RAM Dominator Titanium DDR5.

iCue Link invece è il nome di un intero ecosistema di dispositivi, che condividono tutti alcune caratteristiche. I punti importanti sono un sistema reversibile a cavo singolo per semplificare l’aggancio dei componenti, e un microcontrollore dedicato su ogni componente, che consente la comunicazione bidirezionale con il System Hub e fornisce l’alimentazione.

Sarà possibile avere, tra le altre cose, ventole con i loro sensori di temperatura, o un controllo ancora più preciso dell’illuminazione RGB.

I primi dispositivi iCue Link, tra cui le ventole QX120 e QX140 RGB, arriveranno a giugno. Entrambe sono dotati di cuscinetti a cupola magnetica, loop di luce RGB quadrupli e sensore di temperatura digitale. La famiglia iCue Link si allargherà fino a comprendere un dissipatore AIO, ventole, blocchi per CPU, blocchi per GPU e combinazioni pompa/serbatoio. L’arrivo sul mercato di questi prodotti è previsto per il terzo trimestre del 2023. In seguito, Corsair completerà ulteriormente l’iCue Link con altri prodotti fino al 2024 e oltre.

La RAM Dominator Titanium DDR5 arriverà invece in kit con capacità fino a 192 GB (4 x 48 GB) e presenta latenze CAS fino a 30 su alcune unità, con velocità fino a 8.000 MT/S, che la rendono uno dei kit di RAM DDR5 più veloci sul mercato. Ma più che le prestazioni, questi banchi di RAM sono interessanti perché è possibile personalizzarli con barre superiori stampate in 3D.

Le Dominator Titanium arriveranno in tre colorazioni, bianca, nera e grigia, ma con una suddivisione un po’ particolare: quelle bianche e nere saranno certificate Intel XMP, mentre quelle grigie AMD EXPO. Ciò non significa ovviamente che se installerete, ad esempio, un kit certificato Intel XMP su una piattaforma AMD non funzionerà, ma in termini di certificazione, l’azienda le ha divise in questa maniera.

Corsair venderà 500 kit Dominator Titanium in edizione limitata, oltre a quelli disponibili nella versione normale. Le RAM saranno in vendita a luglio e i prezzi non sono ancora stati resi noti.