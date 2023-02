Tramite un comunicato stampa, il noto produttore Corsair ha presentato iCUE Murals Lighting, software per creare effetti di illuminazione immersivi. Murals Lighting è uno strumento intuitivo ed interattivo che permette a chiunque di creare effetti di illuminazione RGB personalizzati tramite il software iCUE. È possibile caricare qualsiasi formato di file immagini statiche o animate, e mettere insieme l’illuminazione RGB con gli effetti in game in tempo reale, creando combinazioni uniche.

La piattaforma è semplice, facile da usare ed incredibilmente divertente, e consente alla vostra intera postazione gaming ed alle luci ambientali circostanti di trasformarsi e prendere vita ad ogni nuovo effetto. Con Murals, avrete la possibilità di esprimere completamente la vostra creatività, scegliendo, ad esempio, di applicare un’animazione di pixel art a tutti i componenti, periferiche e luci ambientali compatibili, o qualsiasi altro effetto, animazione o visualizzazione audio che desiderate.

Photo Credit: Corsair

Photo Credit: Corsair

Grazie alla partnership con ecosistemi di illuminazione smart come Philips Hue e Nanoleaf, è possibile controllare l’illuminazione di pannelli luminosi per pareti, lampadine smart e altri accessori direttamente tramite il software iCUE. Con le illimitate opzioni di personalizzazione dell’illuminazione disponibili sulla tavolozza RGB di iCUE, iCUE Murals Lighting consente di estendere lo spettacolo di luci RGB oltre il PC, riempiendo l’intera stanza con effetti multicolore.

Thi La, Presidente e COO dell’azienda, ha affermato: