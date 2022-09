Corsair oggi ha annunciato un’interessante collaborazione, che farà certamente felici i più appassionati di RGB e personalizzazione, coloro che non vogliono lasciare nulla al caso: l’azienda americana ha lavorato con Philips per integrare nel software iCUE i dispositivi Hue, offrendo la possibilità di sincronizzare e personalizzare a piacimento anche le lampade e le strisce LED Philips Hue. In questo modo è possibile controllare l’illuminazione di ogni angolo della stanza, creando esattamente ciò che avete in mente.

Gestire tutto da iCUE sarà semplicissimo: basterà abilitare l’integrazione nelle impostazioni e il software riconoscerà in automatico i Bridge Philips Hue. A questo punto verrà visualizzato un riquadro dedicato sulla homepage di iCUE, da cui sarà possibile gestire l’illuminazione esattamente come si fa con gli altri prodotti compatibili, selezionando preset come “colori pulsanti” o “onda arcobaleno”, oppure fare in modo che cambi al variare di parametri come la temperatura delle CPU, informare di eventuali notifiche o reagire alle azioni in gioco nei titoli supportati.

“Philips Hue è un’azienda innovativa e leader di settore, che offre soluzioni in grado di creare incredibili esperienze di illuminazione smart per ogni ambiente. Siamo entusiasti di annunciare la collaborazione tra CORSAIR iCUE e Philips Hue” ha affermato Kevin Wasielewski, Senior Director of Alliance Partnership di CORSAIR. “Grazie alla semplicità e alla praticità di iCUE, regolare l’illuminazione di ogni angolo della tua postazione PC non è mai stato così facile. Grazie al completo controllo della gamma di prodotti per l’illuminazione smart Philips Hue direttamente dalla tua scrivania, puoi utilizzare il software iCUE con Philips Hue per creare un ambiente di illuminazione RGB all’ultimo grido.”