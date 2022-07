Le tastiere da gaming più famose e, probabilmente, più diffuse sono le cosiddette “full size” e “TKL”, ossia, rispettivamente, quelle complete di tastierino numerico e quelle prive di esso. Questi due non sono però gli unici formati disponibili e, tra i videogiocatori, si stanno piano piano facendo spazio anche i modelli più piccoli, come questa Corsair K70 Pro Mini Wireless, in formato 60%.

Le 60% sono molto famose tra gli appassionati di tastiere meccaniche custom; si tratta di tastiere che eliminano praticamente tutto quello che risulta inutile ai fini del gioco (specialmente quello online), come i tasti funzione (quelli da F1 a F12, per capirci) e le frecce direzionali, oltre ovviamente al tastierino numerico. Data la loro natura, difficilmente vengono usate per scopi diversi dal gaming, visto che in altri ambiti i tasti funzione e le frecce direzionali risultano molto comodi, se non fondamentali.

Il form factor ridotto si traduce in dimensioni decisamente contenute, che su questa Corsair K70 Pro Mini Wireless sono pari a 293x109x40 mm, per un peso complessivo di 640 grammi. La tastiera sfrutta degli switch Cherry MX Red, lineari e abbastanza classici, ma arriverà sul mercato anche una variante con Cherry MX Speed Silver, caratterizzati da una corsa e un’attuazione minori. La struttura è in plastica e alluminio anodizzato, che dona solidità al tutto e restituisce un buon feeling durante l’uso.

Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo dei keycap in policarbonato, illuminazione RGB sia sui tasti che nella parte inferiore della scocca completamente personalizzabile, supporto alla registrazione di macro e tripla connettività, tramite cavo USB tipo C, Bluetooth 4.2 a bassa latenza e Wi-Fi 2,4GHz con tecnologia Corsair Slipstream, che consente di avere una latenza inferiore a 1ms. Il ricevitore wireless può essere riposto nell’apposito alloggiamento magnetico presente sul retro, in modo da non rischiare di perderlo. Data l’ampia connettività, la tastiera è compatibile con praticamente qualsiasi dispositivo: PC Windows, Mac, dispositivi mobili iOS e Android e le console Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.

La Corsair K70 Pro Mini Wireless permette ovviamente di sostituire i keycap, inoltre è hot swappable, ossia permette di cambiare gli switch. Si tratta di un plus non da poco, che consente di personalizzarla al massimo con i propri switch e keycap preferiti. Qualsiasi switch 3-pin che supporta i LED SMD (Surface Mount) dovrebbe essere compatibile, ma per esserne certi l’ideale è verificare che il modello scelto sia compatibile con lo standard MX.

Grazie al processore Corsair Axon, la K70 Pro Mini Wireless offre un polling rate elevatissimo di 8000Hz (quando collegata via cavo), che permette di raggiungere un tempo di trasmissione di soli 0,125ms e avere una latenza media inferiore a 0,25ms. Queste caratteristiche la rendono la soluzione ideale per i giocatori competitivi che vogliono il massimo e per cui ogni millisecondo conta, ma per sfruttarla a dovere ricordate che vi serve un PC adeguato: il polling rate elevato pesa sulla CPU, quindi è ottimale avere una soluzione almeno di fascia medio-alta per non avere problemi di sorta.

A bordo della tastiera troviamo anche 8MB di memoria per memorizzare Macro e profili (fino a un massimo di 50) e una batteria in grado di garantire 32 ore di autonomia con effetti RGB attivi, che raggiunge le 200 ore se si spengono i LED.

Sulla carta si tratta di un prodotto che offre una miriade di funzioni interessanti e di fascia alta, ma anche il prezzo è importante: per il nostro mercato si parla di 189,99€. C’è da dire però che non si trovano tastiere 60% con queste caratteristiche sul mercato (la HyperX Allo 60, acquistabile a 119,99€, ha caratteristiche inferiori), inoltre i modelli custom sono molto più costosi.

Esperienza d’uso

Visto il target a cui è destinata la Corsair K70 Pro Mini Wireless, nella nostra prova ci siamo concentrati unicamente sul gaming, usandola in diversi giochi per valutarne le performance. Durante le sessioni di gioco l’assenza dei tasti direzionali non si fa sentire, ma, nel caso in cui dovessero servirvi, sono presenti in seconda funzione sulle lettere I,J,K e L; usarli non è ovviamente pratico come quando si hanno i tasti dedicati, ma va più che bene se vi servono una volta ogni tanto.

Oltre alle frecce direzionali, troviamo in seconda funzione praticamente tutti i tasti mancanti: quelli da F1 a F12 sono sulla riga dei numeri, i controlli del volume accanto alla lettera M e quelli multimediali su O, P ed E accentata. Sui tasti T, Y e G troviamo le scorciatoie per la connessione Bluetooth fino a un massimo di tre dispositivi, sul tasto del maggiore/minore abbiamo invece la funzione per la registrazione di Macro, mentre sul tasto Invio possiamo verificare lo stato della batteria: il LED sottostante si illuminerà di verde se è carica, di rosso se è sotto il 20%. Altra chicca che può tornare utile in alcuni scenari è la presenza in seconda funzione dei movimenti del mouse, dei click destro e sinistro e dello scorrimento verso l’alto o verso il basso. A dire la verità non ci è mai capitato di doverla usare, ma se per un motivo o per un altro vi dovesse servire, è presente.

Nei giochi, l’esperienza è di altissimo livello: chi vi scrive usa come tastiera principale una meccanica custom (una KBD67 Lite R3 con switch Cherry MX Silent Black e keycap Glorious GPBT, per gli interessati) e la differenza è notevole: il polling rate di 8000Hz è davvero un vantaggio che si fa sentire, la tastiera non perdere mai un colpo e registra correttamente ogni singolo input, anche nelle situazioni di gioco più concitate dove si premono i tasti in maniera frenetica. In modalità wireless l’uso è altrettanto positivo e soddisfacente, con la connessione che risulta stabile anche quando ci si trova a una certa distanza dal PC e in ambienti dove la banda 2,4GHz è occupata anche da altri dispositivi.

Nel complesso, quindi, l’esperienza è soddisfacente, anche in termini di feedback tattile e sonoro, fatta eccezione per la barra spaziatrice che restituisce un suono leggermente troppo vuoto a causa degli stabilizzatori un po’ troppo rumorosi e dall’assenza di qualcosa che assorba il suono all’interno della scocca, come del silicone o della schiuma. Nulla di davvero problematico o che vada a minare l’uso quotidiano del dispositivo, ma sappiamo che i più appassionati di questi prodotti tengono molto in considerazione anche il suono emesso alla pressione di un tasto.

Conclusioni

La Corsair K70 Pro Mini Wireless si posiziona in un segmento di mercato al momento praticamente vuoto, che ancora non è popolato da top di gamma concorrenti: la Asus Falchion è una 65%, mentre la HyperX Alloy 60 e la Razer Huntsman Mini sono di fascia leggermente inferiore. Il prezzo di 189,99€ non è di certo per tutti, ma vista la qualità del dispositivo e il prezzo che avrebbe una controparte completamente custom, non ci sembra così esagerato.

Della Corsair K70 Pro Mini Wireless abbiamo apprezzato particolarmente la tripla connettività, il polling rate elevatissimo, la solidità il grande numero di seconde funzioni e il suo essere hot swap, caratteristica che offre la massima personalizzazione. Ovviamente tutto può essere configurato anche tramite iCUE, l’ormai rodato software di Corsair.

È davvero difficile fare delle critiche a un prodotto come questo, specialmente se si è videogiocatori, ma sicuramente le cose che ci sono piaciute meno sono state il suono della barra spaziatrice e l’assenza delle frecce direzionali, che sebbene sia tipica del formato, ci ha più volte lasciato con la sensazione che mancasse qualcosa quando non stavamo giocando: anche il banale navigare in Windows per avviare un gioco può lasciare inizialmente spiazzati, se si è soliti farlo con le frecce direzionali anziché con il mouse. Se siete alla ricerca di una tastiera super compatta per giocare, magari perché volete avere quanto più spazio possibile per muovere il mouse, e avete adocchiato questa Corsair K70 Pro Mini Wireless, tenete bene a mente questo aspetto, fondamentale in quanto difficilmente potrete usarla come dispositivo di input principale; ma se avete fatto le vostre valutazioni e siete convinti che sia quello che fa per voi, allora se volete una 60% top di gamma, che magari può essere utilizzata sia in modalità cablata che wireless, allora questo è il prodotto che dovete acquistare, almeno fino a quando gli altri brand non lanceranno qualcosa allo stesso livello.