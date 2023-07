Siamo quasi alla conclusione di uno degli eventi più vantaggiosi dell’anno per gli affari imperdibili su una vasta gamma di prodotti, ma di offerte entusiasmanti ce ne sono ancora su Amazon e, salvo esaurimento scorte, dureranno fino a questa mezzanotte. Tra le opportunità più interessanti da cogliere al volo nelle ultime ore, spicca la tastiera Corsair K70 RGB MK.2, che attira l’attenzione con uno sconto mozzafiato del 41%.

Questa tastiera è la scelta perfetta per coloro che cercano un prodotto di alta qualità a un prezzo senza precedenti. Per la prima volta, infatti, potrete acquistarla a soli 99,99€, risparmiando così ben 70,00€. Un’offerta del genere potrebbe non ripresentarsi a breve, pertanto vi invitiamo ad approfittarne senza esitazione, anche perché si tratta di una delle migliori tastiere meccaniche da gaming attualmente disponibili sul mercato.

Dotata di switch tedeschi Cherry MX Red, noti per la loro velocità e silenziosità, questa tastiera offre un’esperienza di digitazione fluida e senza intoppi. Il telaio della tastiera è realizzato in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico, che non solo conferisce un aspetto elegante alla periferica, ma garantisce anche una resistenza eccezionale nel tempo. Ciò fa sì che questa tastiera sia il vostro compagno affidabile per ogni avventura virtuale, sia gaming che lavorativa.

Inoltre, Corsair K70 RGB MK.2 offre un’ampia gamma di funzionalità personalizzabili, grazie alla memoria integrata da 8MB, che permette di salvare i vostri profili di illuminazione e macro preferiti direttamente sulla tastiera, senza dover dipendere da software esterni. La retroilluminazione è di tipo RGB multicolore per ogni singolo tasto e permette di scegliere tra una vasta gamma di colori ed effetti luminosi, offrendo quindi un controllo praticamente illimitato sull’aspetto della tastiera.

Corsair K70 RGB MK.2 è dotata anche di una porta passante USB, che consente di accedere a una porta USB aggiuntiva direttamente dalla tastiera. Potrete utilizzare questa porta per collegare ad esempio mouse o cuffie, mantenendo il setup sempre organizzato e a portata di mano.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!