State pensando di aumentare la memoria RAM del vostro PC in modo da migliorarne le prestazioni? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione di Amazon dedicata alle memorie Corsair, dove troverete tantissimi kit DDR4 e DDR5 in sconto fino al 52%!

Il catalogo è talmente vasto che troverete sicuramente la RAM che va maggiormente incontro alle vostre esigenze, e potrete acquistarla risparmiando decine di euro. Sono, infatti, presenti kit che vanno dagli 8GB ai 64GB, mentre anche i look variano dal classico agli esuberanti RGB.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio il kit di memoria Corsair Vengeance Sodimm DDR4 da 8GB, disponibile a soli 20,99€ invece di 37,50€. Compatibile con un’ampia gamma di laptop professionali e gaming Intel e AMD, vi richiederà pochissimi minuti per l’installazione e vi permetterà poi di raggiungere prestazioni senza precedenti. Vengono, infatti, sfruttate frequenze più alte per fronteggiare attività, giochi e carichi di lavoro più complessi, trasformando il vostro PC in una vera e propria macchina da guerra.

Se siete alla ricerca di un kit ad alta capienza vi consigliamo invece il Corsair Vengeance DDR5 da 64GB, in offerta a soli 218,99€ anziché 455,00€ e adatto anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon. Questi banchi vi consentiranno di ottenere prestazioni di ultima generazione grazie alla regolazione della tensione integrata; il software iCUE si occuperà, infatti, di semplificare e impostare con precisione l’output, offrendovi un overclocking più stabile che mai.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi kit di memoria Corsair in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per farvi scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di approfittare delle promozioni il prima possibile, dato che potrebbero esaurire a breve!

