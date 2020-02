Corsair, la serie Hydro X si tinge di bianco

Corsair estende il suo portafoglio di prodotti dedicati ai sistemi di raffreddamento a liquido personalizzati Hydro X, lanciati sul mercato l’anno scorso, che sono ora disponibili in una nuova variante di colore: Titanium White.

L’intenzione di Corsair è quella di offrire un prodotto che mantiene l’alta qualità della precedente versione, ma con una colorazione bianco opaco unica nel settore dei custom loop dove il nero tradizionale caratterizza quasi la totalità dell’offerta.

In particolare le nuove proposte di Corsair si aprono con la combinazione pompa/serbatoio XD5 ed il waterblock per CPU XC7 RGB della gamma Hydro X. I due sistemi mantengono le stesse caratteristiche della controparte nera, come una piastra completamente in rame ed un design a 60 canali per quanto riguarda il waterblock, e la pompa Xylem D5 abbinata ad un serbatoio da 330 ml dotato di dieci LED Addresable RGB nel caso del kit. La differenza è solo nel colore Titanium White che offre un aspetto più pulito e meno convenzionale all’interno del case.

Da abbinare ai kit, si attengono al nuovo tema bianco anche le ventole Corsair iCUE QL RGB. Le ventole infatti presentano una struttura Titanium White così come per la restante configurazione, ed includono 34 LED RGB personalizzabili e sincronizzabili nei colori e negli effetti tramite il software proprietario di Corsair iCUE. Queste saranno infine disponibili in due varianti da 120 e 140 mm, in pack singolo o multipack da tre unità.

Per estendere il bacino di utenti inoltre, Corsair ha presentato insieme alle varianti bianche dei già noti prodotti della serie Hydro X, un nuovo kit con pompa e serbatoio: il kit XD3 RGB. Questo set è indirizzato ai possessori di macchine con form factor ridotto, che hanno quindi meno spazio a disposizione per ospitare un sistema custom loop. L’XD3 infatti mantiene la medesima potente pompa Xilem D5, ma in questo caso abbinata ad un serbatoio ridotto in grado di essere collocato negli chassis più piccoli.

I prodotti sono già disponibili all’acquisto sul sito di Corsair. Per il kit XD5 saranno necessari 149,99 sterline, per l’XD3 150,99 sterline, mentre il triple pack di ventole iCUE QL RGB ha un prezzo fissato di 99,99 sterline.