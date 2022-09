Tramite un comunicato stampa, Corsair ha presentato la nuova tastiera opto-meccanica K60 Pro TKL, dotata di un design compatto privo del tastierino numerico e in grado di offrire prestazioni gaming di alto livello grazie agli switch opto-meccanici ultra veloci Corsair Opx. Inoltre, gli stessi switch equipaggiano anche la tastiera K70 Pro Opx, disponibile nelle colorazioni nera o bianca. Ad esse si aggiunge anche la nuova ed elegante tastiera total white L70 Pro Mini Wireless, con un fattore di forma 60%.

Gli switch Corsair Opx garantiscono una registrazione rapida degli input grazie alla ridotta distanza di attuazione di solo 1mm, costituendo una soluzione ideale per i giochi competitivi e una digitazione naturale. Inoltre, gli switch Corsair Opx non sono solo incredibilmente comodi da usare e veloci, ma sono garantiti per 150 milioni di battute.

In combinazione con il resistente telaio in alluminio della K60 Pro Tkl, questi switch vi permetteranno di godere di prestazioni al top per svariati anni. La K60 Pro Tkl è adatta a qualsiasi spazio ed è equipaggiata con un pratico cavo USB Type-C in grado di assicurare un Hyper-polling a 8.000Hz, per input di livello superiore. È inoltre dotata di resistenti keycap in policarbonato con una illuminazione RGB per singolo tasto e vari tasti di scelta rapida ideali per controllare contenuti multimediali, volume e funzioni integrate.

Photo Credit: Corsair

Il modello K70 Pro Opx, oltre a essere dotato dei performanti switch Corsair Opx, dispone della tecnologia Hyper-Processing AXON, in grado di trasmettere feedback tattili fino a 8 volte più velocemente delle tastiere gaming standard, uno switch dedicato alla modalità torneo e altre funzionalità dedicate ai veri professionisti dell’eSport.

È possibile acquistare le tastiere Corsair Pro Tkl Rgb, K70 Pro Rgb e K70 Pro Mini Wireless tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair. I prodotti sono coperti da una garanzia di due anni e dai servizi di assistenza clienti e supporto tecnico Corsair.