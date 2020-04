Corsair lancia sul mercato i nuovi mouse DARK CORE RGB PRO e DARK CORE RBG PRO SE

Corsair, con una nota sul proprio sito, ha annunciato l’apertura delle vendite per i nuovissimi mouse dedicati ai gamer: DARK CORE RGB PRO e DARK CORE RGB PRO SE.

Si tratta di due mouse wireless di fascia alta che sfruttano la tecnologia proprietaria WIRELESS SLIPSTREAM per non far sentire la mancanza del filo e per offrire prestazioni eccezionali: grazie a questa metodologia di connessione la latenza dichiarata per l’input è inferiore a 1ms. Per chi ancora non fosse convinto è comunque disponibile la connessione tramite cavo USB e se tra una sessione di gioco e l’altra voleste utilizzare il mouse per interagire con un altro PC o una smartTV, Corsair ha previsto per voi anche il supporto alla connessione bluetooth.

I due nuovi mouse sono praticamente identici, l’unica differenza tra i due modelli risiede nella presenza della ricarica Wireless Qi per il modello SE. Ci sono vari tappetini per mouse sul mercato che supportano questa tecnologia, ma per restare in casa Corsair potreste optare per un Corsair MM1000 (disponibile su Amazon), uno dei migliori della categoria.

Sono entrambi dotati di un sensore ottico PixArt PAW3392 modificato, che supporta 18.000 DPI regolabili con step di un singolo DPI alla volta. La nuova tecnologia Corsair “hyper-polling”, che debutta con questa linea di mouse, assicura una risposta incredibilmente veloce, donando ai due prodotti un polling rate di 2000Mhz. La batteria raggiunge una durata di 50 ore e gli switch Omron garantiscono una durata di 50 milioni di click, inoltre vengono forniti due grip laterali intercambiabili ed è presente una memoria interna per poter conservare fino a 3 profili per macro e illuminazione.

A proposito di illuminazione, il DARK CORE RGB PRO e il DARK CORE RBG PRO SE vantano la presenza di ben nove zone dedicate ai LED RGB, mai prima d’ora un mouse Corsair ne aveva avute così tante. Ovviamente la regolazione di questi LED ( e anche l’impostazione delle macro) è affidata al software di Corsair iCUE.

Entrambi i prodotti sono disponibili su Amazon ad un prezzo estremamente interessante per le caratteristiche offerte.