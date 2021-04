Corsair, le ultime CPU AMD e Intel invadono la linea Corsair One

Corsair ha appena annunciato due nuovi modelli della sua linea di desktop preassemblati Corsair One, chiamati a200 e i200. Entrambi sono stati aggiornati con i componenti più recenti di Intel, AMD e NVIDIA.

Nonostante siano molto compatti, Corsair promette un’esperienza desktop senza compromessi grazie alla doppia soluzione di raffreddamento a liquido sia per la CPU che per la GPU così da avere prestazioni sempre ai massimi livelli. È presente anche la stessa quantità di porte di I/O che possiamo trovare in un case di dimensioni più generose, con un pannello frontale che include un jack audio da 3,5 mm, due porte USB 3.0 e una singola USB 3.2 Gen 2 Type-C. Inoltre, la sezione di connettività posteriore cambierà a seconda del modello scelto ma, in ogni caso, si avrà la stessa varietà presente normalmente in un desktop mini ITX standard, con molteplici porte USB, Ethernet, diverse uscite video ed altro ancora.

L’a200 sarà basato sull’hardware più recente di AMD e verrà fornito con una scheda madre basata su chipset B550, mentre la CPU potrà essere scelta tra un Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X o Ryzen 9 5900X. Si potranno installare fino a 32GB di RAM e avere sino a 3TB di SSD, il tutto alimentato da un PSU SFX da 750W. L’i200, d’altra parte, proporrà processori appartenenti alla famiglia Intel Rocket Lake, sino al Core i9-11900K, installati su una scheda madre Z490. La configurazione di memoria, archiviazione e PSU rimangono le stesse dell’a200.

a200 i200 CPU: Fino al Ryzen 9 5900X Fino al Core i9-11900K Scheda Madre: AMD B550 Mini-ITX Board Intel Z490 Memoria: Fino a 32GB Fino a 32GB Scheda grafica: GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 SSD: Fino a 1TB NVME Gen 4.0 Fino a 1TB NVME Gen 4.0 Hard Drive: Fino a 2TB Fino a 2TB Alimentatore 750W 80 Plus Platinum 750W 80 Plus Platinum

Entrambi i modelli saranno inoltre equipaggiati con una NVIDIA GeForce RTX 3080 per offrire tutta la potenza grafica che vi serve, il tutto in un form factor di soli 12 litri. Corsair ha attualmente a listino un modello Corsair One a200 a 4.039,90€, mentre per l’i200 sarà necessario sborsare 4.159,90€, anche se sicuramente arriveranno ulteriori varianti in seguito.