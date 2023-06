Se state cercando di potenziare le prestazioni del vostro PC desktop o portatile, vi informiamo che in queste ore avete l’opportunità di acquistare kit di memorie RAM a marchio Corsair a prezzi mai visti prima! Si tratta di un’ottima occasione, soprattutto considerando che Corsair è uno dei marchi più rinomati nel settore delle memorie RAM, e alcuni dei suoi componenti sono attualmente offerti con sconti fino al 30%.

Come detto, ci sono buone opportunità anche per chi vuole migliorare le prestazioni del proprio notebook, ed è un bene visto che le offerte simili, di norma, riguardano soltanto i banchi RAM per computer desktop. Ne approfittiamo, quindi, per segnalarvi il kit Corsair Vengeance SODIMM, composto da 2 banchi di RAM da 8GB ciascuno, per un totale quindi di 16GB. Si tratta di RAM DDR4 3200MHz CL22 con supporto all’auto-overclock, un bel vantaggio qualora il vostro portatile sia compatibile.

Se acquisterete questo kit prima che tali offerte scadano, la spesa sarà di soli 42,99€ anziché 61,08€. Ogni modulo è costruito utilizzando DRAM accuratamente selezionate, garantendo un’ottima stabilità e affidabilità durante l’utilizzo, proprio come ci si aspetterebbe da componenti Corsair. Le prestazioni più elevate saranno visibili fin da subito, dal momento che non sarà necessaria alcuna configurazione nel BIOS, bensì basterà installare le unità e il gioco è fatto.

Chi intende migliorare invece le prestazioni del proprio desktop, potrebbe essere interessato al kit Corsair CMK16GX4M2Z3600C18, appartenente alla serie Vengeance LPX del produttore. Questo kit è composto sempre da due banchi da 8GB ciascuno e dalla tipica affidabilità del produttore. Ogni modulo è dotato di un dissipatore in alluminio, pensato per mantenere le temperature delle memorie basse anche durante l’uso intensivo.

Questi moduli sono poi ottimizzati per garantire la massima compatibilità con le piattaforme Intel Z370, offrendo alte frequenze, una maggiore banda passante e un consumo energetico ridotto. Grazie a queste caratteristiche, avrete prestazioni elevate e una stabilità ottimale durante le attività di gioco, multitasking o altre applicazioni ad elevate richieste di memoria, dando cosi una spinta alle prestazioni complessive del sistema.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

