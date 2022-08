Monitor piatto, o monitor curvo? Se siete degli eterni indecisi che non sanno quale delle due soluzioni scegliere, gioite: Corsair ha appena risolto i vostri problemi, con il nuovo monitor Xeneon Flex 45WQHD240. Si tratta di una soluzione estremamente particolare, che permette di curvare o appiattire lo schermo a piacimento (fino a 800R), agendo semplicemente sulle due maniglie poste ai lati.

L’operazione sembra estremamente semplice ed è resa possibile dall’uso di pannelli W-OLED LG di ultima generazione, capaci oltre che di curvarsi di garantire una qualità dell’immagine di altissimo livello, con una luminosità massima di 1000 nit e un contrasto di 1.350.000:1. Il monitor ha una diagonale di 45″ con rapporto d’aspetto 21:9 e risoluzione WQHD 3440×1440 pixel, ha un tempo di risposta GtG di soli 0,03ms, un tempo di accesione/spegnimento dei pixel di 0,1ms e una frequenza d’aggiornamento di 240Hz, che consente di godere al meglio anche dei giochi più frenetici, che beneficiano di un framerate estremamente elevato. Non manca ovviamente la compatibilità con Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium, oltre a tecnologie per la salvaguardia della vista, come LG Low Blue Light, e per prevenire il fenomeno di burn-in degli OLED, che si attivano anche quando il monitor è spento. A questo proposito, Corsair offre anche una garanzia di 3 anni che copre anche fenomeni quali burn-in e pixel che smettono di funzionare.

Sul retro del monitor sarà presente una particolare barra orizzontale che farà da guida e supporto, per non avere alcun tipo di problema durante la piegatura del display. La base, a prima vista molto meno ingombrante di quella del vecchio Corsair Xeneon 32QHD165, integra sulla parte posteriore tutte le porte: dall’anteprima è possibile vedere che saranno presenti, sul retro, due HDMI (probabilmente 2.1), una DisplayPort (non sappiamo se 1.4 o 2.0), due porte USB tipo C e due porte USB tipo A, oltre al connettore per l’alimentazione; nella parte frontale invece, sempre sulla base, troviamo altre due porte USB tipo A, un jack da 3,5mm, il pulsante di accensione e il joystick per navigare nel menu OSD.

Dennis Jackson, Senior Direct of Systems Product Management & Marketing per Corsair, ha dichiarato “Abbiamo voluto sfidare noi stessi per creare un display capace di cambiare le carte in tavola e di offrire un’esperienza incredibile e personalizzabile, e credo che siamo andati perfino oltre l’obiettivo iniziale. Con l’aiuto di LG Display, Corsair Xeneon OLED Flex segna l’inizio di una nuova categoria per i monitor gaming, grazie a prestazioni e flessibilità (letteralmente) che soddisferanno anche i giocatori più attenti”.

Per il momento non si hanno ancora informazioni su disponibilità e prezzi del nuovo Corsair Xeneon Flex, ma è indubbio che costerà parecchio, viste le tecnologie impiegate e la sua unicità. Il monitor sarà mostrato in anteprima alla Gamescom 2022 in corso in questi giorni, mentre ulteriori dettagli saranno condivisi dall’azienda nei prossimi mesi.